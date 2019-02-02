Mehmet Özhaseki: "Türkiye'ye Örnek Olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "11 maddelik manifestoya sonuna kadar bağlı kalacağız. İnşallah, Ankara'da da ak belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz ve tüm Türkiye'ye örnek olacağız." dedi.

Özhaseki, yerel seçim çalışmaları kapsamında Yozgatlı Dernekler Federasyonu üyelerine yaptığı konuşmada, son yıllarda Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını ve PKK terör örgütünün de bu oyunda yabancı güçlerin maşası olduğunu anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) AK Parti iktidarıyla doğmadığını, uzun yıllar önce devletin önemli kurumlarına sızdığını belirten Özhaseki, "Bunların çirkin yüzünü millet 15 Temmuz'da gördü. Bunlar da katiller sürüsüymüş, bunlar da beyinleri satılmışlar ordusuymuş. O gün iradesine sahip çıkmak isteyen vatansever evlatlara kurşun sıktılar." diye konuştu.

PKK ile FETÖ örgütlerine ağır darbe vurulduğunu söyleyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"İsterdik ki bu mücadeleyi hep birlikte yapalım ama ne yazık ki kurumsal olarak partiler önce yanımızda gibi gözüktüler ama sonra başta muhalefet olmak üzere bir kısmı kaybolup gitti. Yanımızda dimdik duran, ihtilal denemesi karşısında da gidip parti genel merkezinde oturup 'Ben burada oturacağım, ihtilale de karşıyım.' diyen tek insan vardı o da Devlet Bahçeli idi. Allah razı olsun."

"Görüştükleri tek konu, bu ülkenin geleceği"

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sık sık görüştüğünü ifade ederek, "Görüştükleri tek konu bu ülkenin geleceği, beka meselesi. Konuşmalarına az çok şahitlik eden biri olarak söylüyorum ki 3 belediye bizim olsun 2 belediye sizin olsun diye bir dert yok." diye konuştu.

MHP ile ittifak görüşmelerini kendisinin de sürdürdüğünü hatırlatan Özhaseki, "Oradaki tek derdimiz, bir PKK'lı ya da FETÖ'ye müzahir biri iş başına gelmesin. Güneydoğu'da 100'e yakın belediyeleri vardı ama bizim buradan gönderdiğimiz paraları alıp dağa gönderiyorlardı." dedi.

"Burası herkesin kentidir"

Özhasek, Ankara'ya belediye başkanı olmanın farklı bir anlam taşıdığının altını çizerek, başkentin 81 il arasında gözde bir kent olduğunu vurguladı.

Herkesin kendi şehrini sevdiğini ancak bir taraftan da Ankara'yı takip ettiğini belirten Özhaseki, "Ankara'da olan her şey Anadolu'ya da örnek olur. Burası herkesin kentidir. Burada herkesin hayali vardır. Başkent farklı ve başkente başkan olmak da farklı. Allah her kula nasip etmez diye şükrettim." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, yaptıkları anketler neticesinde Ankara için projeler hazırladıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Belediyenin bir bütçesi var ve bu bütçe sizin malınız. Herkesin alınteriyle kazançlarından oluşturduğu vergileri ödeyerek oluşan bir para var. Bu para belediye başkanının ya da ekibinin değil, milletin malı. Belediye başkanı sadece milletin temsilcisi olarak bunların nereye ve nasıl harcanacağına karar verme durumunda olan bir insan, bunun hesabını da açık açık vermek durumunda olan bir insan. Buradaki bütçe, belediye başkanı ve ekibine emanettir. Bu emanet, belediye başkanı ve ekibinin canından, malından ve namusundan azizdir."

"Bir derdimiz, bir davamız var"

Özhaseki, AK Parti Ankara İl Gençlik Kollarınca, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen genç belediye meclis üyesi aday adaylarına da hitap etti.

Demokratik ortamda iş yapabilmek için iktidara gelmenin gerekli olduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Biz içinde bulunduğumuz bu ortam itibarıyla sadece particilik yapmak için bir araya gelmiş insanlardan oluşmuyoruz. Bizim bir derdimiz, bir davamız var. Bu dert de bu milletin derdidir. Bu dava milletin ve ümmetin davasıdır." şeklinde konuştu.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı seçim manifestosuna da değinerek, "11 maddelik manifestoya sonuna kadar bağlı kalacağız. İnşallah Ankara'da da ak belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz ve tüm Türkiye'ye örnek olacağız." dedi.

"Kadınlarımız ve gençlerimizin temsilini çok önemsiyoruz"

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Özhaseki'nin ziyaretlerine eşlik etti.

Son açıklanan verilere göre Türkiye nüfusunun 82 milyonun üzerine çıktığını Belirten Şahin, genç nüfusun gerçek anlamlı bir nüfuza dönüştürülmesi ile bölgesel ve küresel rekabet içerisinde başarılı olunabileceğini vurguladı.

Şahin, gençlik konusunda AK Parti'nin kuruluşu ile önemli bir paradigma değişikliği olduğuna dikkati çekerek, "Kadınlarımız ve gençlerimizin temsilini biz çok önemsiyoruz. Çok iyi biliyoruz ki gençlerin ve kadınların destek vermediği ve temsil edilmediği bir siyasi hareketin başarılı olması mümkün değil." diye konuştu.

Kaynak: AA