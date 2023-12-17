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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ovaeymir Mahallesi Kitap Kafe'de Çocuklarla Buluştu

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Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Ovaeymir Mahallesi'nde açtığı Kitap Kafe'de çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar, bu ayrıcalıklı mekan için Başkan Atay'a teşekkür etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı Ovaeymir Mahallesi Kitap Kafe'de çocuklarla buluştu. 14'üncü bilgi yuvasını dolduran bilgi kaşifleri, ayrıcalıklı mekan için Başkan Atay'a teşekkür etti.

Göreve geldiği 2019 yılından bu yana Efeler için çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hizmetlerinden biri de Kitap Kafeler oldu. Ders çalışmaya elverişli ortamı, internet bağlantılı bilgisayarları, güler yüzlü çalışanları ve ücretsiz ikramlarıyla Kitap Kafeler yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu ilgiye kayıtsız kalmayan Başkan Atay, 14'üncü Kitap Kafe'nin kurdelesini Ovaeymir Mahallesi'nde 13 Aralık Çarşamba günü kesti. Açılışından kısa süre sonra yoğun ilgi gören mekanı ziyaret eden Başkan Atay, bilgi meraklıları ile bir araya geldi ve sohbet etti. Kitap Kafe'yi çok beğendiklerini ifade eden çocuklar Atay'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Fatih Atay Efeler Haberler

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