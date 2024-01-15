Efeler Belediyesi, Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın belediye envanterine kazandırdığı asfaltlama aracı ile ilçe genelinde geniş kapsamlı yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Başkan Atay, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla Efeler'i modern ve dayanıklı yollarla donatıyor. Bu kapsamda görev alan Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Efeler halkının daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamalarını sağlamak için hafta sonları dahi yoğun mesai harcıyor. Efeler Belediyesi'nin asfaltlama çalışmaları son olarak Umurlu Mahallesi'nin farklı noktalarında sürdürülüyor. Bölgenin estetik görünümünü önemli ölçüde artıracak çalışmalarla; trafik akışı rahatlatılarak, mahalle sakinlerine daha iyi bir hayat standardı sunuluyor.

Başkan Mehmet Fatih Atay, "Yapılan asfaltlama çalışmalarıyla mahallelerimiz daha modern ve güvenli yollara kavuşuyor. İhtiyaç duyulan tüm yollarımızı asfaltlamaya, Efeler'imizde vatandaşlarımızın huzur içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Umurlu mahalle sakinleri de Efeler Belediyesi'nin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Atay'a teşekkürlerini iletti. - AYDIN