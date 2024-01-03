Efeler Belediyesi, Parkların Bakım ve Onarımını Yapıyor

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de çocukların daha modern ve güvenli alanlarda vakit geçirebilmeleri için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla harekete geçen belediye ekipler, ilçe genelindeki parkların bakım ve onarımını yapıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşların doğa ile iç içe zaman geçirebilmesi, çocukların güvenli bir ortamda gönüllerince koşup oynayabilmeleri için kentteki yeşil alanların ve parkların sayılarını artırmaya devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen ekipler, hizmete açılan parkların yanı sıra mevcut parkların bakım ve onarımlarını yapıp, ihtiyaç duyulan parklarda da yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Son olarak Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bulunan iki parkı yenileyen Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkı daha modern ve güvenli hale getirdi.

Efeler Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki Telsiztepe Parkı ile cezaevi karşısında bulunan park yeni bir görünüme kavuştu. Zeminde kullanılan kauçuk malzeme, çocukların güvenli bir şekilde oyun oynayabilmelerini sağlarken, renkli ve modern tasarımlı çocuk oyun grupları da küçüklerin keyifli vakit geçirmelerine imkan tanıyor. Ayrıca, parklara eklenen yeşil alan düzenlemesi mahalle sakinlerine doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sundu. Yapılan peyzaj çalışmaları, mahalle sakinlerinin dinlenip stres atabilecekleri bir ortam oluştururken, bu yeniliklerle birlikte, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde parklar, sadece çocuklar için değil, tüm mahalleli için keyifli bir buluşma noktası haline geldi.

"Mahallelerimizde yaşam kalitesi artıyor"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ihtiyaç duyulan parklardaki yenileme çalışmaların düzenli olarak devam ettiğini belirterek, "Eskiyen parklarımızın yenilenmesi ait olduğu mahallelerimizin de yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir adım olduğunu düşünüyoruz. Parklarımızın bakım ve onarımlarını sürdürürken benzer projelerle Efeler halkımıza daha güzel yaşam alanları sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Atay'a hizmetleri için teşekkür etti. - AYDIN