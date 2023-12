Efeler Belediyesi, Tarım Arazilerini Üretime Açtı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve geldiği 2019 yılından itibaren hayata geçirdiği projeler ile vatandaşlardan takdir toplamaya devam ediyor. Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Kitap Kafe'lerden Hanımevleri'ne kadar çok sayıda sosyal projeye de imza atan Başkan Atay, belediyenin tarım arazilerini de üretime açarak çok sayıda ürünün yetiştirilmesini sağladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın koordinesinde sunduğu imkanlar ve konforlu ortamı ile başta gençler olmak üzere bilgiye ulaşmak isteyen her yaştan vatandaşın ikinci evi olan 13 Kitap Kafe, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrencilere okul dışı eğitim desteği sağlayan Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM), öğrenmeyi açık havada eğlenceli ve kalıcı hale dönüştüren Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Balkan Şampiyonası gibi uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapan ve genç sporcuların yetişmesine destek olan ilk açık hava olimpik tırmanma duvarı, Efeler'de yaşayan ve kenti ziyaret eden kadınların ücretsiz ikramlar eşliğinde özgürce sosyalleşebildikleri 6 Hanımevi, özellikle çalışan annelerin çocuklarını güvenle emanet edebildikleri 5 gündüz bakımevi, vatandaşların karşılaştığı olumsuz yaşam şartlarının ruhsal etkilerini azaltmaya yardımcı olan 3 Psikososyal Destek Merkezi, Efeler halkının hizmetine sunuldu.

Efeler'den örnek tarım projesi

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, göreve gelir gelmez "Üretmeden var olamazsınız" diyerek belediyenin atıl durumdaki tarım arazilerini üretime açtı. Sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya herkesin ulaşması için kolları sıvayan Başkan Atay, ayrıca sadece kadınların istihdam edildiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nı 2022 yılının Mart ayında hizmete açtı.

Otomasyondan paketlemeye, barkotlamadan yönetim kademesine kadar üretimin her aşamasında kadınların istihdam edildiği Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, Tepecik Mahallesi'nde bin 200 metrekarelik alan üzerine kuruldu. 200'den fazla kadın işçinin istihdam edildiği çok amaçlı gıda üretim fabrikasında, enginar, kekik, şevketibostan gibi kentin yöresel ürünlerin yanı sıra deniz börülcesi, deniz fasulyesi, erişte gibi birçok ürün de fabrikanın geniş üretim yelpazesinde bulunuyor. Ayrıca Efeler'in fabrikasında, salça ve turşu başta olmak üzere çeşitli konserve gıdalar da üretiliyor. Efeler'in tarım ürünleri Efelerli kadınların ellerinde şekillenerek katma değer kazanıyor.

Efe Bakkal raflarında vatandaşlarla buluşuyor

Efeler Belediyesi'nin tarım arazilerinde özenle yetiştirildikten sonra hasadı yapılan ve Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda hijyenik şartlarda işlendikten sonra tüketime hazır hale getirilen ürünler ise sağlıklı ve güvenli gıdaya herkesin ulaşabilmesi için belediyeye bağlı Efe Bakkal'ların raflarında uygun fiyatlı olarak halka sunuluyor.

Efeler'in verimli topraklarında yetiştirilen mahsuller, Türkiye'nin sınırları dışına taşınmak, yurt içinden ve yurt dışından tüketicilerle buluşturulmak için belediyenin "efelerpazari" adresli internet sitesinden çevrimiçi satışa sunuluyor.

Gastronomi festivalleri düzenlendi

Efeler'in bereketli topraklarında yetiştirilen ilçeye özgü lezzetlerin ülke çapında tanıtılmasını amaçlayan Başkan Atay, bu hedefini de festivallerle gerçekleştirdi. 2 kez düzenlenen Gastronomi Festivallerinde birbirinden usta şefler ve ünlü isimler Efeler halkıyla buluştu. Beyaz önlüklerin yöresel lezzetleri sunmak için giyildiği festivallerde; mutfak atölyesi çalışmaları, sergiler, paneller ve söyleşiler gerçekleştirildi.

Hizmete açtığı projelerle Efeler'i adeta bir yatırım üssü haline getiren Başkan Atay; "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda her yaştan vatandaşımıza hizmet götürüyoruz ve projelerimizi hayata geçirirken de kentimizde 'ilkleri gerçekleştiren belediye' olmanın gururunu yaşıyoruz. Efeler'imizin her alanda büyüdüğünü, geliştiğini, marka bir kent olma yolunda ilerlediğini görmek ve yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızın mutluluğuna şahit olmak en büyük motive kaynağımız. Bundan sonra da Efelerli her bir vatandaşımızın yüzündeki gülümseme olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN