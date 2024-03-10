İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Mehmet Fatih Atay kimdir? İYİ Parti Aydın Efeler Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Atay kimdir?

İYİ PARTİ AYDIN EFELER ADAYI KİM?

İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay oldu.

MEHMET FATİH ATAY KİMDİR?

T.C. Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay, 11 Şubat 1957 tarihinde Aydın'ın Çine ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Çine'de, lise eğitimini ise Ankara Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Başkan Atay, uzun süre Avukatlık mesleğini sürdürdü.

1977 yılında siyasete adım atan Mehmet Fatih Atay, CHP Çine Gençlik Kolları Başkan ve Başkan Yardımcılığı, SODEP Çine Kurucu İlçe Başkanlığı, SHP Çine İlçe Başkanlığı, CHP Aydın İl Başkanlığı, CHP Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

1995, 2007 ve 2015 yıllarında yapılan Milletvekili Genel Seçimleri'ni kazanarak 3 dönem CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoda görev aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 20. Dönemi'nde TBMM Başkanlık Divan Üyeliği, 23. Dönemi'nde ise TBMM Adalet Komisyonu üyeliği ve Kültür Sanat Yayın Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü

Aynı zamanda; 12 yıl TFF Genel Kurul Delegesi, 12 yıl Gençlerbirliği Spor Kulübü Genel Sekreterliği, Aydınspor 1923 Kulüp Başkanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Fatih Atay, halen Atatürkçü Düşünce Derneği ve Ankara Atatürk Liseliler Derneği Üyesidir.

Mehmet Fatih Atay, 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Efeler İlçesi Belediye Başkan adayı olarak gösterildi ve 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimini kazanarak T.C. Efeler Belediyesi'nin Başkanı oldu.

Başkanımız Mehmet Fatih Atay, öğretmen Güneş Atay ile evli olup, iki çocuk babasıdır.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.