Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Hamdi'nin İşleri' adlı oyunu sahnelemeye hazırlanıyor

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), 'Hamdi'nin İşleri' adlı ortaoyununu Efelerli tiyatroseverlere sahnelemeye hazırlanıyor.

Başkan Atay'ın hayata geçirilmesinde öncülük ettiği EBŞT, kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları ve sanat etkinlikleri ile kentin sanat hayatına renk katmaya devam ediyor. Geleceğin Şükran Güngör'lerini, Hidayet Sayın'larını, Yalçın Dinçer'lerini yetiştirmeyi hedefleyen EBŞT, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Katıldıkları birçok festival ve şenliklerde Efeler'in kültür elçiliğini üstleniyor. Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu daha önce Sardes Uluslararası Tiyatro Şenliği'nde gösterimini yaptığı "Hamdi'nin İşleri" adlı ortaoyununu Efeler'de ilk kez tiyatro aşıkları ile buluşturuyor.

Genel Sanat Yönetmeni Serkan Fırtına'nın koordinatörlüğünde, Ali Aslan'ın metin düzenlemesini yaptığı, Tuncer Candan'ın yönettiği, Mehmet Keskin'in yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyunda Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu eğitmenleri ve öğrencileri birlikte rol alıyor.

Tek perdelik ortaoyunu, 22 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'da Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu'nda seyircilerle buluşacak. Oyunun biletleri Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Milli Aydın Bankası'ndan ücretsiz olarak temin edilebilecek. - AYDIN