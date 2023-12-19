Üye Girişi
Haberler

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Hamdi'nin İşleri' adlı oyunu sahnelemeye hazırlanıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın öncülük ettiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Hamdi'nin İşleri' adlı ortaoyununu Efelerli tiyatroseverlere sunmaya hazırlanıyor. Oyun, 22 Aralık'ta Aydın Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), 'Hamdi'nin İşleri' adlı ortaoyununu Efelerli tiyatroseverlere sahnelemeye hazırlanıyor.

Başkan Atay'ın hayata geçirilmesinde öncülük ettiği EBŞT, kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmaları ve sanat etkinlikleri ile kentin sanat hayatına renk katmaya devam ediyor. Geleceğin Şükran Güngör'lerini, Hidayet Sayın'larını, Yalçın Dinçer'lerini yetiştirmeyi hedefleyen EBŞT, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Katıldıkları birçok festival ve şenliklerde Efeler'in kültür elçiliğini üstleniyor. Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu daha önce Sardes Uluslararası Tiyatro Şenliği'nde gösterimini yaptığı "Hamdi'nin İşleri" adlı ortaoyununu Efeler'de ilk kez tiyatro aşıkları ile buluşturuyor.

Genel Sanat Yönetmeni Serkan Fırtına'nın koordinatörlüğünde, Ali Aslan'ın metin düzenlemesini yaptığı, Tuncer Candan'ın yönettiği, Mehmet Keskin'in yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyunda Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu eğitmenleri ve öğrencileri birlikte rol alıyor.

Tek perdelik ortaoyunu, 22 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00'da Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu'nda seyircilerle buluşacak. Oyunun biletleri Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Milli Aydın Bankası'ndan ücretsiz olarak temin edilebilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Fatih Atay Şehir Tiyatrosu Efeler Aydın Sanat Kültür Etkinlik Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 | 1. dönem 2. sınavları ne zaman? Ortak yazılı sınavlar hangi tarihte? 2.Sayfa konuğu Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? AÖF SINAV SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? Taner Demirer kimdir? Halk Tv konuğu Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer biyografisi! İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? YILBAŞI TATİL Mİ? 1 OCAK GÜNÜ TATİL Mİ? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımın maçı var? Yabani YENİ BÖLÜM (15. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor? Aile YENİ BÖLÜM (25. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Üç Kız Kardeş YENİ BÖLÜM (67. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (19 ARALIK SALI) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 19 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Çin'de kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Depremde ölü ya da yaralı var mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da barajlar ne durumda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title