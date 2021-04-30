Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım
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Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Tam kapanmada alkol yasağının yerinde olduğunu savunan Eski Ayasofya Camii baş imamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr Mehmet Boynukalın, gelen tepkilere yanıt vererek; "Merak etmeyin ey güruh, haram ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım" dedi. Bu sözler sonrası çokça tepki alan Boynukalın, Twitter hesabını kapattı.

Tam kapanmada marketlerde dahil olmak üzere alkol satışı yapılmayacak. Alkol satısına getirilen yasak sosyal medyada günlerdir konuşuluyor. Konuyla ilgili bir paylaşımda son dönemlerde çıkışlarıyla gündemden düşmeyen eski Ayasofya İmamı veMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'dan gelmişti. Boynukalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kapanma günlerinde alkol satışı yasağı birilerini rahatsız etmiş... iyi de olmuş. Ne güzel demiş şairimiz: Erbabı kemali çekemez nakıs olanlar, rencide olur didei huffaş ziyadan." ifadelerini kullanmıştı.

ZİYA PAŞA'YA AİT OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE SİLMİŞTİ

Yapmış olduğu paylaşımın ardından bir takipçisi Boynukalın'a tweet'inde yer verdiği mısraların içkiyi öven şiirleriyle tanınan, hatta sirozdan dolayı hayatını kaybeden Ziya Paşa'ya ait olduğunu söylemişti. Bu uyarının ardından Boynukalın paylaşımını apar topar silmişti.

"ALAYINIZIN CEHENNEME KADAR YOLU VAR"

Bu paylaşımın ardından çokça eleştirilen Eski Ayasofya Camii baş imamı Prof.Dr Mehmet Boynukalın, gelen eleştirilere tepki çeken yanıtlar verdi. Boynukalın, "Helal haram nedir bilmeyen adi bir güruh kalkmış bana helali haramı öğretmeye kalkıyor. Devletimin üniversitesinde din dersi verip helal hatta farz olan bir iş yapıyor ve karşılığını helal olarak alıyorum. Sizin pisliğinize ihtiyacım yok. Alayınızın cehenneme kadar yolu var." dedi.

"HEPİNİZE KALİTELİ PAMUK ALDIM"

Boynukalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımın devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu güruh helal haram nedir bilmiyor; paranın itibari bir şey olduğunu da anlamıyor. Önemli olan yaptığınız işin helal olmasıdır. Devletin kasasına bu paranın nereden geldiği sizi ilgilendirmez. Evet düzeltilmesi gerekir; ama o ayrı bir konudur. Merak etmeyin ey güruh, haram (!) ettiğiniz vergilerinizden bana düşen hisseden hepinize kaliteli pamuk aldım, artık helal edersiniz, ne yapayım."

Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım
Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım

TWİTTER HESABINI KAPATTI

"Hepinize kaliteli pamuk aldım" çıkışıyla sosyal medyada gündem olan Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın, gelen tepkiler sonrası Twitter hesabını kapattı.

Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi
Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan paylaşımlar: Hepinize kaliteli pamuk aldım
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