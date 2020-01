Mehmet Akif İnan ödülleri sahiplerini buldu

06.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:28

Bu yıl ilki düzenlenen Mehmet Akif İnan Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Memur-Sen Konfederasyonu genel merkezinde düzenlenen ödül törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Mehmet Akif İnan'ın ailesi katıldı. Tören Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Mehmet Akif İnan'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterimi ile başladı. Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu yıl ilki düzenlenen ödül törenini anlamlı bulduğunu ifade ederek, "Merhum İnan, Eğitim-Bir-Sen ve Memur- Sen'in kurucusu idi. Bugün Eğitim-Bir-Sen 28, Memur-Sen de 25 yaşında. Memur-Sen aradan geçen yıllarda gelişti, büyüdü ve bugün 1 milyonu aşan üye sayısıyla çatı sendikaya dönüştü. Merhum İnan, kurucusu olduğu sendikaların bugün ulaştıkları seviyeyi görseydi inanıyorum ki büyük gurur duyardı. Kahramanmaraş'ın, artık Türkiye'nin Yedi Güzel Adamı'ndan biri olan merhum İnan, yakalandığı elim hastalık sebebiyle 20 yıl önce bugün beka alemine irtihal etti. O, toplumumuzu tefrikadan arındırıp vahdet esasında birleştirmek, buluşturmak için gayret eden bir dava adamıydı. Ona olan vefa borcunu ödemek ve adını yaşatmak gayesiyle bu yıl ilki düzenlenen ödül törenini bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Emek dünyamızın ve kültür hayatımızın güzel insanlarını buluşturan Memur-Sen'in ve Mehmet Akif İnan Vakfı'nın Başkanı Ali Yalçın'ı ve mesai arkadaşlarını takdir ve tebrik ediyorum. Düzenledikleri ödül töreni ile 2020 yılının 'Vefa Yılı' olacağını da ilan etmiş oldular. Haksızların, kötülerin ve zalimlerin sesinin daha gür çıktığı bir süreçteyiz. Buna rağmen iyiler, haklılar ve mazlumlar hakikatin gür sesini duyurana kadar mücadele etmeye devam edecekler. 2020 yılına da umutla başladık. Her yeni başlangıçlarda olduğu gibi halden ve istikbalden beklentilerimiz var. Ülkemizde ve çevremizde meydana gelen olumsuzluklara rağmen milletimiz ve bütün insanlık adına mutlu, huzurlu günler görmeyi temenni ediyoruz" dedi.



"Övgüde ve ödüllendirmede cömert olmalıyız"



Günlük meşguliyetler içinde iyi olan şeylerin gözden kaçtığını ifade eden Şentop, "Sporda, sanatta, siyasette, medyada, iş dünyasında, ticarette, akademi camiamızda, hukuk alanında gurur duyulacak çalışmalar yapan insanlarımızı tebrik etmeyi ihmal etmemeliyiz. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada bizi temsil eden, örnek çalışmalar yapan insanlarımıza kıymetli olduklarını hissettirmeliyiz. Övgüde ve ödüllendirmede cömert olmalıyız. Takdir edilmek insanları mutlu eder ve gayretlerini artırır. Daha verimli çalışmalar yapmaya sevk eder. Başarısız, yeteneksiz insan yoktur. Başarılı olma imkanı, fırsatı bulamayan, yeteneği keşfedilmeyen insan vardır. İnsanımızı ne kadar teşvik edersek o kadar faydalı olmasını, üretken olmasını, ürün, eser vermesini sağlarız. Bunun örneklerini hayatın her alanında görebiliriz. Eğer takdir ve tebrik hislerimizi ifade etmemiş olsaydık bugün aynı zamanda anma imkanı bulduğumuz merhum Mehmet Akif İnan gibi güzel insanlar olmazdı" diye konuştu.



Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise Mehmet Akif İnan'ın hayatı ve eserlerinin önemine vurgu yaptı. İnan'ın emek hareketinin lideri olduğunu ifade eden Yalçın şöyle konuştu:



"Öyle bir insan ki düşünceye ve fikre adanmış bir hayat yaşadı. Öyle bir irade ki çÇağı ve erdemi kuşanmış ehliyetiyle yol açtı, yol aldı. Öyle bir teslimiyet ve samimiyet ki misyona sadakatte şahsiyetiyle, idrak ve şuur noktasında kemalatıyla örnek ve öncü oldu. Öyle bir mensubiyet ki kalemini ve kelamını medeniyet davasına adadı. Öyle bir aksiyoner kararlılık ki bütün bildiklerini ve yaptıklarını kenara koyup, emek hareketi lideri oldu ve kurduğu emek hareketi akademik hizmet sendikacılığı markası oldu. Akif İnan bu toprakların, fikir dünyamızın, kadim medeniyetle yeniden bağ kurma çabamızın aydınıdır, aydınlatıcısıdır. Şiirinin ölçüsü aruz, hayata bakışının ve yaşayışının ölçütü ise bu toprakların mayası, inancı, irfanı ve izanıdır. Duruşuyla yerli, bakış açısıyla milli, fikri zenginliğiyle evrensel, ufku ve nutkuyla insanidir Akif İnan. Doğu, hem medeniyet noktasındaki istikameti hem de fikri zemindeki ikametidir. Yaşadığını yazan, yazdığını yaşayan, bilme azmi ve bulma kararlılığıyla yol alan müellif, muallim ve münevver bir şahsiyettir."



"En önemli ve değerli eseri hiç kuşkusuz Memur-Sen'dir"



Mehmet Akif İnan'ın en önemli eserinin sendikalar olduğunu belirten Yalçın, "Batılla mücadede ve batılılaşma arayışlarını müşahede mazerete kapalı bir çabanın içindeydi. Bize kimin ne yaptığını, niçin yaptığını ve neyi amaçladığını bilmenin verdiği güç ve güvenle sözü fikre, fikri eyleme, fikri birikimi sendikal örgüte dönüştürmekte hiç zorlanmadı. Bütün hayat hikayesini sendikaya özgüleyerek, mezarından değil bütün hayatından destanlar yayan bir iradeyi hayata geçirdi. O, fikir düzleminde Doğu'yu yaşatmanın, hayat düzleminde ise doğru yaşamanın ve doğruyu hakim kılmanın peşindeydi. Bu açıdan önce Eğitim-Bir-Sen ve nihayetinde Memur-Sen hayatının bütün mücadele zeminlerini mecz ettiği yerler oldu. Her nefesinde insanları aydınlatmanın, insanca yaşatmanın, aydını insan kılan kavramların hakim olmasının mücadelesini verdi. Memur-Sen bu mücadelenin hem zirvesi hem de en büyük ve kadimleşecek eseridir. Akif İnan ağabey, hayatının her dönemine her sıfatına ve her meziyetine dair eserler bıraktı. Şiirleri, denemeleri, öğrencileri, makaleleri, konferansları, televizyon programları, dostlukları, öncülük, paydaşlık ve liderlik yaptığı çalışmalar, ortaklaşmalardır. Bizim zaviyemizden bakıldığında elbette en önemli ve değerli eseri hiç kuşkusuz Memur-Sen'dir. Hem kolektif iradenin eseri olması hem de aktif değer olması ve aksiyoner zemin oluşturması yönüyle Memur-Sen, diğer bütün eserlerinin taşıyıcısı, ortaya çıkarıcısı ve yaşatıcısı olmak hasletine de sahiptir" diye konuştu.



Yalçın, konuşmasında Mehmet Akif İnan'ın adının 36 eğitim kurumuna, 1 hastaneye, 1 kültür merkezine, 1 bilgi evine, sayısız cadde ve sokağa verildiğini ifade etti.



Törende başarı ve teşvik, çalışma hayatı ve emek, kültür sanat ve edebiyat, uluslararası değer, üstün hizmet vefa başlıklarında olmak üzere toplam 5 kategoride ödül sahiplerini buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA