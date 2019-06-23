Medeniyet Derneğinden "Yeni Türkiye Paneli"

Medeniyet Derneği Balıkesir Şubesi "Yeni Türkiye Paneli" düzenlendi. Moderatörlüğünü Medeniyet Derneği Gençlik Birimi Başkanı Erman Eskitaşcıoğlu'nun yaptığı Yazar ve danışman Ali Aydın'ın konuşmacı olarak katıldığı panel Karesi AVM Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Medeniyet Derneği Kadın Birim Başkanı Esengül Yıldırım duyduğu "Medeniyet" kelimesinin karşılığını şehrimize kazandırmak için hazırlanmaktayız dedi. Yıldırım; "Bizler Balıkesir'de gençliğin kadınların ihtiyaç ve eksikliğini duyduğu "Medeniyet" kelimesinin karşılığını şehrimize kazandırmak için hazırlanmaktayız. Kadın komisyonu olarak kendi ideallerini gerçekleştirebilmiş örnek isimler ile şehrimizin hanımlarını bir araya getireceğiz. Bunun için kadın buluşmalarımızın hazırlığı sürmekte. Sıradan değil özenli çalışmalar içindeyiz. Her konuğumuz ile katılımcı hanımlar arasında gerçek bir değer üretimli iletişim olsun istiyoruz. Derdimiz bu vatan bu ülkenin değerlerini ortaya çıkarabilmek" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Medeniyet Derneği Gençlik Birimi Başkanı Emir Eskitaşcıoğlu yarının büyük Türkiye'sini inşa etmek için bir tuğlada biz koyalım ve memleketim ve ülkem için bugün neler yapabilirim diyerek dertlenen gençleriz dedi. Eskitaşcıoğlu konuşmasın şu şekilde sürdürdü; "Dünya atlasında Türkiye'ye baktığında ülkemizi tanımlamaya çalışan biri 3 tarafı denizlerle çevrili Asya kıtasını Avrupa kıtasına bağlayan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika üçgeninde bir yarımada olarak tanımlıyor. Ancak bizler ülkemize baktığımızda bilimde sanayide, teknolojide, tarımda, hayvancılıkta, ulaşımda ve enerji alanlarında büyüyen gelişen hatta yerli ve milli teknolojilerde bölgemizde söz sahibi olan ülkeler kategorisinde bulunan her geçen gün bir önceki günden daha fazla pozitif ivmelenen ve yerinde durmayan ilerleyen vatanımız diye tanımlayabiliyor daha da ilerlememiz gerektiğini biliyor ve bunun için çalışıyoruz. Bizler bu tanımlamaları değiştirip geliştirecek olan gençler bütün bunları gerçekleştirebilmek için önce kendi memleketinde çalışmaya başlayarak yarının büyük Türkiye'sini inşa etmek için bir tuğlada biz koyalım ve memleketim ve ülkem için bugün neler yapabilirim diyerek dertlenen gençleriz bizler geleceğin Türkiye'si medeniye gençleriyiz" dedi.

Konuşmaların ardından Yazar ve danışman Ali Aydın sahneye davet edildi. Panele katılanları selamlayan Ali Aydın siyasi hayatı boyunca yaşadığı tecrübeleri davetliler ile paylaştı. Aydın hayatının büyük bir kısmını Doğu ve Güneydoğu'da geçirdiğini belirtirken eski Türkiye ve yeni Türkiye arasındaki farkları örneklerle anlattı. Ali Aydın Türkiye'nin artık hem bölgesel hem de küresel anlamda aktör olduğunu belirterek, geçmişte vize almak için beklenilen ülkelere şuanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının pasaport göstererek giriş yapabildiğini söyledi. Programın son bölümünde ise Ali Aydın katılımcıların sorularını yanıtladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA