Son günlerde siyasi arenada yaşanan gelişmelerin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bağımsız milletvekili sayısı bir kez daha gündemin merak edilen konularından biri haline geldi. Özellikle bazı milletvekillerinin partilerinden istifa etmesiyle birlikte, bağımsız vekil sayısında bir artış olup olmadığı kamuoyunun dikkatini çekti. Vatandaşlar, "Meclis'te şu an kaç bağımsız milletvekili bulunuyor?" ve "Son istifalarla birlikte bu sayı arttı mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Mecliste kaç bağımsız milletvekili var? Bağımsız milletvekili sayısı arttı mı? İşte, bağımsız milletvekili sayısına ilişkin son durum ve konuya dair merak edilen ayrıntılar…





MECLİSTE KAÇ BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ VAR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son dönemde yaşanan siyasi ayrılıklar, milletvekili dağılımında önemli değişikliklere yol açtı. Özellikle partilerinden istifa eden vekillerin sayısındaki artışla birlikte, bağımsız milletvekillerinin sayısı da dikkat çekici şekilde yükseldi.

Mecliste kaç bağımsız milletvekili var

Güncel verilere göre, TBMM'de görev yapan bağımsız milletvekili sayısı son istifaların ardından 10 ile 15 arasında değişiyor. Partilerden ayrılan bazı vekillerin yeni oluşumlara katılmak yerine bağımsız kalmayı tercih etmesi, bu artışın en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Bağımsız milletvekilleri arasında Gelecek Partisi'nden, DEVA Partisi'nden ve çeşitli siyasi partilerden ayrılan isimler yer alırken, bu tablo Meclis'teki siyasi dengeyi de doğrudan etkiliyor. Öyle ki, bağımsız vekillerin oluşturduğu toplam sayının, bazı küçük partilerin Meclis'teki temsilinden daha fazla olduğu dikkat çekiyor.

Bağımsız milletvekili sayısı arttı mı

Artan bağımsız milletvekili sayısı, hem grup çalışmalarında hem de yasa tekliflerinde yeni dengelerin oluşmasına neden olurken, Meclis aritmetiği açısından da dikkatle izleniyor. Bu süreçte, istifa eden vekillerin siyasi geleceklerine ilişkin atacakları adımlar ise merakla bekleniyor.