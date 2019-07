Meclis'teki 15 Temmuz Özel Oturumu'nu Ahmet Davutoğlu da izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TBMM'de 15 Temmuz Oturumu gerçekleştirdi. Son dönemlerde yeni parti iddialarıyla gündeme geniş yer bulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da TBMM'de gerçekleştirilen 15 Temmuz Özel Oturumu'nu izlemesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda 15 Temmuz Özel Oturumuna katıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi tören ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıt'asını selamladıktan sonra Genel Kurul salonuna geçti. Erdoğan'ın Genel Kurul'daki yerini almasından sonra İstiklal Marşı okundu ve özel oturum başladı.

CHP VE HDP AYAĞA KALKMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da izlediği özel oturuma Cumhurbaşkanlığı kabine üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları ve yabancı misyon temsilcileri de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Genel Kurul'a girişi sırasında AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri ayakta karşıladı. CHP ve HDP milletvekilleri ise ayağa kalkmadı.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER DE İZLEDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'ın yönettiği özel oturuma, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener devlet erkanı için ayrılan locadan Genel Kurulu izledi.

DAVUTOĞLU: BUGÜN BİRLİK GÜNÜ

Yeni parti girişiminde bulunduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da özel oturumu izledi. Meclis'e gelişinde yeni parti iddialarıyla ilgili soruları "Bugün birlik günü" sözleriyle yanıtlayan Davutoğlu, eski başbakan ve meclis başkanları için ayrılan locadan Genel Kurulu izledi.

DAVUTOĞLU'NDAN 15 TEMMUZ MESAJI

Twitter'dan 15 Temmuz mesajı yayımlayan Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir millet tarih sahnesine çıkartan en büyük unsur kritik eşiklerde büyük sınava sınamalarda karşı karşıya kaldıklarında verdikleri doğal reflekstir. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi teşebbüsü ile kaderimize hükmetmek isteyenlere karşı milletimizin her bir ferdi ile her etnik mezhebi kökenden her toplumsal kesimden her siyasi görüşten her bölgeden birlikte verdikleri doğal refleks milletimizin tarih sahnesinde onurla yer almasını sağlamıştır. O gece 'Elif' gibi dimdik duran şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Onlar bize sadece demokrasiyi ve bu ülkeyi bize emanet etmekle kalmadı, aynı zamanda gelecek nesillere her bir kritik eşikte onurla anacakları bir büyük birası bıraktılar.

Bugün bizim üzerimize düşen temel görev bu büyük mirasa sahip çıkmak, insan hakları ve temel demokratik özgürlükler temelinde bir daha bu milletin hiçbir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kalmaması için omuz omuza vermektir.

Her türlü dışlamanın, ötekileştirmenin karşısında 15 Temmuz gecesi şehit olan aziz şehitlerimiz bize o gece verdikleri mücadele ile aslında temel bir şiarı da öğretmişlerdir. Biz omuz omuza verdik demişlerdi o şehitler. Siz de omuz omuza verin. Bir gün yine böyle bir sınama ile karşılaştığımızda dimdik 'Elif' gibi durun.

Bugün yeni kritik eşiklerin öncesinde hepimizin demokratik değerler ve ilkeler etrafında omuz omuza verme günüdür. Bugün milletimizin kaderine öyle veya böyle dolaylı veya doğrudan darbe teşebbüsleri ile hükmetmek isteyenlere karşı gönül gönüle, yürek yüreğe verme günüdür.

Allah milletimize bir daha böyle acı tecrübe yaşatmasın. Ama böyle bir tecrübeye böyle bir acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler de bilsin ki, biz omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı ve minnetlerimi ifade ediyorum."