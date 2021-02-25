MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? İBB ve MEB tablet dağıtımının yapıldığı iller açıklandı!

MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? Sorusu öğrenciler tarafında merak ediliyor. Ücretsiz MEB ve İBB tablet dağıtımı detayları açıklandı. MEB tablet dağıtımında 8'inci faz dağıtımlarının ayrıntıları belli oldu. Geçtiğimiz hafta bakanlık tarafından 67 bin 620 tablet bilgisayarın dağıtımı İstanbul, İzmir, Adana başta olmak üzere bir çok ilde dağıtıldı

Ücretsiz MEB tablet başvurusu son dakika gelişmeler ile veli ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. 17 Şubat haftasında Bakanlık, Adana, Ağrı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'daki öğrencilere 25 GB aylık internet paketine sahip 67 bin 620 tablet bilgisayar teslim edeceğini açıkladı. MEB tarafından sağlanan ücretsiz tablet dağıtımı için öğrencilerin herhangi bir başvurusu yapması gerekmiyor.

MEB TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MEBtablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan başvuru esasları ile ilgili daha önce Bakan Selçuk açıklama yapmıştı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine eklemişti.

BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Selçuk, 25 GB aylık internet paketine sahip 67 bin 620 tablet bilgisayarı daha öğrencilere ulaştırdıklarına dikkati çekerek, "Her çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Cihazlara EBA mobil uygulamalarını yükleyen yazılım uzmanlarımızdan bu zor hava koşullarında nakliyesini yapan şoförümüze ve teslimatını gerçekleştiren destek personeline kadar bu sürece emek veren, ter döken herkese yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bu yeni fazdaki dağıtıma katkıda bulunan Gaziantep'in Şehitkamil, Nurdağı ve Şahinbey belediyeleri, Muğla'nın Yatağan ve Seydikemer belediyeleri ile Trabzon Belediyesine destekleri için teşekkür eden Selçuk, daha çok öğrenciye ulaşmak için hep beraber çaba vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Yatılı bölge ortaokullarında okuyan öğrenciler için sipariş edilen tablet bilgisayarların tedarik sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Selçuk, "Yakında hepsi de tablet bilgisayarlarını internetleriyle beraber ellerine alacak ve EBA'nın tüm içeriğine rahatça ulaşacaklar." müjdesini verdi.

MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?



Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta 25 GB aylık internet paketine sahip 67 bin 620 tablet bilgisayarın, hafta sonuna kadar yukarıda belirtilen illere teslim edileceği bildirildi.

Dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileriyle video konferans yöntemiyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde fırsat adaleti doğrultusunda öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamayı sürdürdüklerini vurguladı.

Yeni dağıtımların MEB tarafından ilerleyen günlerde sağlanması ön görülüyor.

İBB TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi döneminin eğitim alanında yarattığı eşitsizlikleri gidermeye katkıda bulunmak ve öğrencilerin yanında olmak amacıyla organize ettikleri "40 bin tablet dağıtımını" başlattı.

İBB ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İmamoğlu, eğitim gören çocuk sayısı 3'e kadar olan ailelere 1, fazla olan ailelere ise 2 tablet dağıtılacağını söyledi. Dağıtımların mart sonu, nisan başı itibariyle bitirilmesinin planlandığını kaydeden İmamoğlu, "Bu zor günleri, hep beraber, büyük bir dayanışmayla, özveriyle, şeffaflıkla, doğru bir sistemle, en doğru bir biçimde atlatırız, diye umut ediyorum." dedi.

Başvuru Genel Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

Öğrencinin kendisinin İstanbul'da ikamet etmesi

Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması

Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması

Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi

Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması

İBB ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Askıda tablet kampanyası İstanbul'da devam ediyor. Tablet başvurusu yapmak için başvurular Şubat 2021'de devam ediyor. İstanbul'da yaşayan ve yardıma ihtiyacı olan öğrencilere ücretsiz 40 bin tablet dağıtılacak. İhtiyaç sahibi öğrencilere verilecek olan bedava tablet başvurusu için araştırmalar sürüyor. Hemen belirtelim ki tablet dağıtımında şu kurala göre ilerlenecek; evinde ilköğretim ve lisede okuyan 3 ve daha az öğrencinin bulunduğu ailelere 1 tablet, 4 ve üzeri öğrencinin bulunduğu ailelere ise 2 adet ücretsiz tablet verilecek.

İBB ÜCRETSİZ, BEDAVA TABLET NASIL ALINIR?

Bakanlığın öğrencilere dağıttığı ücretsiz tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim ihtiyacı karşılanacak. Her öğrenciye tabletin yanı sıra 25 GB kotalı internet paketi de verilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini belirtti.

İBB ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

https://senokudiye.ibb.istanbul sitesinde İBB tarafından hazırlanan başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.