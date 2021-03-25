AÖL online sınav kuralları! MEB AÖL online sınav girişi ekranı! Açık lise AÖL online sınavları nasıl ve nereden yapılacak? 2021 AÖL sınav tarihleri

AÖL sınavı tarihleri ve giriş ekranı öğrenciler tarafından merak ediliyor. MEB tarafından 2.dönem sınavı ile ilgili duyurusu yapıldı. Peki, Açık lise AÖL online sınavları nasıl ve nereden yapılacak? 2021 AÖL sınav tarihleri! İşte, MEB AÖL online sınav girişi ekranı!