Mavi bayraklı plajlar ne demektir? İşte Türkiye'deki mavi bayraklı plajlar listesi

Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslar arası bir çevre ödülüdür. Bu kriterleri başında temizlik ve güvenlik gelmektedir. Türkiye'de TÜRÇEV verilerine göre 463 tane mavi bayraklı plaj vardır. Bu plajların listesi ile birlikte mavi bayrak nedir, kriterleri nedir detayları ile haberimizde bulabilirsiniz.

MAVİ BAYRAK NEDİR?

Mavi Bayrak,bir yıl geçerliliği olan, belirli kriterleri taşıyan plaj ve marinalara verilen bir çevre ödülüdür. Plajlar için başta temiz deniz suyu, sonrasında güvenilir bir ortam demektir. Bunun için plajlar sürekli kontrol edilir.Marinalar içinse deniz suyu analizleri istenmemekle birlikte diğer kriterler benzerlik göstermektedir.

Mavi Bayrak programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülmektedir. 1985 yılında Fransa ile başlayan programa 44 ülke üyedir.

MAVİ BAYRAKLI PLAJ NE DEMEKTİR?

Mavi Bayraklı plaj ödülünü kazanmak için FEE yani Foundation for Environmental Education-Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı tarafından belirlenen kriterlerin yerine getirilmesi gerekir. Bu kriterler; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği ana başlığı altında toplanır.

2017'de 454 Mavi Bayraklı plajı olan ülkemiz, 2018'de Mavi Bayraklı plaj sayısını 459'a çıkardı. Geçen yıl toplam Mavi Bayrak ödülümüz 489 iken bu yıl, sayı 491'e yükseldi. Bodrum, en çok mavi bayraklı plaja sahip tatil beldesidir. Onu Alanya takip ediyor. İl bazında ise Antalya 200 mavi bayraklı plaj ile birinci sırada. İşte plajlardan bazıları…

Alanya Gençlik Merkezi Önü Halk Plajı,Keykubat Doğu Halk Plajı

Manavgat Bld. Boğaz Otel Halk Plajı, Diamond Premium Hotel & Spa

Side Özel Eğitim Merkez

Serik Belediyesi Belek Halk Plajı

Muratpaşa Büyükşehir Belediyesi Lara 1 Halk Plajı

Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Beachpark 1

Antalya Konyaaltı Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Plajı

Kalkan Halk Plajı

Marmaris Belediye Halk Plajı

Bodrum Kumbahçe Halk Plajı

Bodrum Gümbet Halk Plaj

Aydın Altınkum Halk Plajı

ADANA Yumurtalık Ayas Belediye Plajı

VAN TuşbaTuşba Belediyesi Ayanıs Halk Plajı (Dünyanın denize kıyısı olmayan mavi bayraklı tek plajı)

Türkiye'deki mavi bayraklı plajları tam listesine aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR LİSTESİ

MAVİ BAYRAK KRİTERLERİ NELERDİR?



ÇEVRE EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRME

Kriter 1: Mavi Bayrak Programı ve diğer FEE eko-etiketi ile ilgili bilgiler plajda sergilenmelidir.

Kriter 2:Sezon süresince farklı kategorilerde en az beş çevre bilinçlendirme etkinliği gerçekleştirilmelidir.

Kriter 3: Yüzme suyu kalitesi bilgileri (deniz suyu analiz sonuçları) plajda sergilenmelidir.

Kriter 4: Plaj kullanıcıları için yörede yer alan ekosistem, hassas doğal alanlar,çevresel unsurlar ve kültürel alanlar ile ilgili bilgiler panoda sergilenmelidir.

Kriter 5:Plajda bulunan donanımı ve olanakları gösteren bir harita Mavi Bayrak Panosunda sergilenmelidir.

Kriter 6: Yasalara göre hazırlanan plaj davranış kuralları panoda sergilenmeli ve plaj kullanımını düzenleyen yasalar istenildiğinde kolayca ulaşılabilecek bir yerde bulundurulmalıdır.

YÜZME SUYU KALİTESİ

Kriter 7: Plaj, numune alım yöntemi ve numune alma takvimi konusundaki şartlara tamamen uymalıdır.

Kriter 8: Plaj, alınan numunelerin analizi konusunda yüzme suyu kalitesi analiz standartları ve şartlarına tamamen uymak zorundadır.

Kriter 9: Sanayi ve kanalizasyon atıkları plaj alanını etkilememelidir.

Kriter 10: Yüzme suyu değerleri, mikrobiyolojik parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır.

Kriter 11: Yüzme suyu fiziksel ve kimyasal parametreler için verilen limitler içerisinde olmalıdır.

ÇEVRE YÖNETİMİ

Kriter 12: Plajın bağlı olduğu yerel yönetim/plaj yöneticisi plajlarda çevresel denetimleri ve kontrolleri yapmak ve bir çevre yönetim sistemini oturtmak amacıyla belde bazında Mavi Bayrak Plaj Yönetim Komitesi oluşturulmalıdır.

Kriter 13: Plaj, arazi kullanımı ve işletme açısından kıyı alanları kullanımını içeren tüm yasa ve yönetmeliklere uymalıdır.

Kriter 14: Hassas alanların yönetiminde ilgili yönetmeliklere uyulmalıdır.

Kriter 15: Plaj temiz tutulmalıdır.

Kriter 16: Plaja gelen yosun ve diğer doğal bitki kalıntıları, kötü bir görüntü yaratmadığı sürece plajda bırakılmalıdır.

Kriter 17: Plajda yeterli sayıda çöp kutusu, atık konteynırı bulunmalı, düzenli olarak boşaltılmalı ve temiz tutulmalıdır.

Kriter 18: Plajda geri dönüştürülebilen atıkların ayrı ayrı toplanabilmesi için imkanlar olmalıdır.

Kriter 19: Yeterli sayıda sıhhi olanaklar (tuvalet-lavabo) bulunmalıdır.

Kriter 20: Sıhhi olanaklar temiz tutulmalıdır.

Kriter 21: Sıhhi olanaklar atıksu sistemine bağlı olmalıdır.

Kriter 22:Plajda izinsiz kamp, araç kullanımı ve herhangi bir atık boşaltımı yapılmamalıdır.

Kriter 23:Köpekler ve diğer evcil hayvanların plaja girişleri katı bir şekilde kontrol edilmelidir.

Kriter 24: Plajın bütün yapı ve ekipmanları bakımlı olmalıdır.

Kriter 25: Yörede deniz ve tatlısu hassas alanları varsa, buradaki doğal yaşamı izleme programı uygulanmalıdır.

Kriter 26: Plaj alanına ve belde içerisinde sürdürülebilir ulaşım araçları (toplu taşıma, bisiklet vb.) teşvik edilmelidir.

CAN GÜVENLİĞİ VE HİZMETLER

Kriter 27: Kamu güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır.

Kriter 28: Plajda ilkyardım malzemeleri bulundurulmalıdır.

Kriter 29: Kirlilik kazaları ve riskleri ile mücadele edebilecek acil durum planları oluşturulmalıdır.

Kriter 30: Plajda farklı kullanımlar sonucu olabilecek kazalara karşı önlemler alınmalıdır.

Kriter 31: Plajda kullanıcıların güvenliği için gerekli önlemler alınmalıdır ve halka ücretsiz erişim hakkı tanınmalıdır.

Kriter 32: Plajda içme suyu bulundurulmalıdır.

Kriter 33: Beldede en az bir Mavi Bayraklı plajda engelliler için tuvalet, erişim rampası gibi imkanlar bulunmalıdır.