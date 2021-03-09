Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Masumlar Apartmanı 9 Mart yeni bölüm fragman izle!
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Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Masumlar Apartmanı 9 Mart yeni bölüm fragman izle!

09.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:12
Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Masumlar Apartmanı 9 Mart yeni bölüm fragman izle!

Masumlar Apartmanı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Masumlar Apartmanı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Masumlar Apartmanı var mı? İşte ayrıntılar...

Masumlar Apartmanı kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Masumlar Apartmanı var mı? Masumlar Apartmanı ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Masumlar Apartmanı'ın yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Masumlar Apartmanı 9 Mart Salı günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Masumlar Apartmanı 9 Mart yeni bölüm fragman izle!

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Masumlar Apartmanı 9 Mart yeni bölüm fragman izle!

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Masumlar Apartmanı 9 Mart yeni bölüm fragman izle!

Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Masumlar Apartmanı 9 Mart yeni bölüm fragman izle!

"Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Masumlar Apartmanı 9 Mart yeni bölüm fragman izle!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Masumlar Apartmanı 9 Mart yeni bölüm fragman izle!

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (BAŞLAMA SAATİ:20.00)

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