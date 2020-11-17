Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı son bölüm (9. bölüm) full izle!

Yeni sezon dizileri arasında en çok beğenilen yapımlardan biri olan Masumlar Apartmanı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanından uyarlanmıştır. Masumlar Apartmanı hangi gün, saat kaçta? Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu? Masumlar Apartmanı 9. bölüm full izle

OGM Medya yapımı, ilk bölümü 15 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı dram türündeki Türk televizyon dizisi Masumlar Apartmanı hakkında tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

MASUMLAR APARTMANI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken Masumlar Apartmanı dizisi TRT1 ekranlarında Salı akşamları saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han'ın kız isteme sürpriziyle Memduh ve İnci büyük şok yaşar. Memduh ve İnci'nin arası yine bozulur. Ege evlendiklerini açıklamak yerine İnci ve Han'ın böyle bir 'oyuna' başvurmasına tepki gösterir. Okulda da sinirini Neriman'dan çıkarır. Han'ın attığı büyük adım Derenoğlu ailesine de yansır. Gülben Esat'a olan aşkı için harekete geçmeye karar verir. Önündeki en büyük engel ise Safiye'dir.

Uygar'ın yine başlarına bela açacağını düşünen Han, bu kez çok daha sert bir tepki verir. Bunun sonucunda ise Esra Han'ın karanlık tarafıyla tanışır. Ege Han'ın parasıyla okumamaya kararlıdır. Sonuçlarını düşünmeden yaptığı plan başını derde sokar. Gülben'in Esat için kurduğu hayallerin üzerine Safiye kabus gibi çöker. İki kardeş arasında ilk defa kılıçlar karşılıklı çekilir. Han İnci'yle aralarında olan gerilimin daha fazla uzamasını istemez. Kendini kısmen de olsa İnci'ye açmaya karar verir. Ancak işler planladığı gibi gitmeyecektir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han büyük bir risk alarak İnci'ye çöp daireyi gösterir. İnci'nin güvenini kazanmak için yaptığı bu hareket Safiye ve Gülben'i derinden etkiler. Gülben sonunda Safiye'ye isyan bayrağını çeker. Safiye, Han ve Gülben tarafından sevmeyi bilmemekle suçlanır ancak gerçek bambaşkadır. Yıllardır sır gibi sakladığı gönül yarası yalnız kaldığı an Safiye'yi vurmaktadır. Yine böyle bir gecede beklenmedik biri yardımına yetişir. Ege ve Neriman'ın arkadaşlığı her geçen gün ilerlemektedir. Neriman Ege'ye dersleri, Ege de Neriman'a hayattan zevk almayı öğretmeye başlar. Esat'ın Gülben'i kırmamak için yaptığı hamle, Gülben tarafından yanlış yorumlanır ve ona herkesi şoke edecek bir adım attırır. Geçmişten çıkıp gelen biri Safiye'yi alt üst edecektir.