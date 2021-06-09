Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah'tan duygulandıran veda: Kalbim ekiple olacak
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Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah'tan duygulandıran veda: Kalbim ekiple olacak

Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah'tan duygulandıran veda: Kalbim ekiple olacak
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Masumlar Apartmanı'nda başrol oynayan Farah Zeynep Abdullah, dün akşam yayınlanan sezon finali bölümüyle diziye veda etti. Rol gereği ölerek diziye veda eden oyuncu, izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yapan Abdullah, "İnci'nin yolculuğu burada bitti. Dizi bitene kadar kalbim hep ekiple olacak" dedi.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Tansel Öngel'in yer aldığı Masumlar Apartmanı 8 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek olan 37. bölümüyle sezon finali yaptı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde ise kaza geçiren İnci, Han'ın kollarından hayatını kaybetti.

"İNCİ'NİN YOLCULUĞU BURADA BİTTİ"

İlk bölümden bu yana dizide rol alan başarılı oyuncu, sezon finaliyle Masumlar Apartmanı'na veda etti. Ayrılığıyla herkesi duygulandıran oyuncu, Twitter hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: "Şunu bilmenizi isterim abuk sabuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci'nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci."

Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah'tan duygulandıran veda: Kalbim ekiple olacak

İNCİ, HAN'IN KOLLARINDA HAYATINI KAYBETTİ

Masumlar Apartmanı son bölümde İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrendikten sonra onu terk etti. Ancak Naci ve Safiye'nin anlattıklarından etkilenen İnci, Han'a geri dönmeye karar verdi. O anlarda ise Han, İnci'nin kaldığı otele doğru gitmeye başladı. Ancak hamile olduğu da ortaya çıkan İnci kullandığı araçla bir kamyona çarparak kaza yaptı. Kazayı gören Han ise arabadan indiğinde İnci'yi yerde ağır yaralı halde buldu. İnci ise son nefesini Han'ın kollarında verdi.

Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah'tan duygulandıran veda: Kalbim ekiple olacak

HAN, AKIL HASTANESİNE YATIRILDI

Dizinin final sahnesinde ise İnci'nin ölümünün ardından iyice dağılan Han, akıl hastanesine yatırıldı. Han, çocukluğuna dönerek hayali karakterle konuşmaya başlarken, kardeşleri Safiye ve Gülben ise Han'ı akıl hastanesinde ziyaret etti.

Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah'tan duygulandıran veda: Kalbim ekiple olacak
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah'tan duygulandıran veda: Kalbim ekiple olacak
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah'tan duygulandıran veda: Kalbim ekiple olacak
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah'tan duygulandıran veda: Kalbim ekiple olacak
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah'tan duygulandıran veda: Kalbim ekiple olacak
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılan Farah Zeynep Abdullah'tan duygulandıran veda: Kalbim ekiple olacak
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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