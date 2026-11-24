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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sağanak yağışlardan dolayı devrilen duvar ile ağacın altında kalan anne köpek ile yavruları duyarlı gençlerin çabalarıyla kurtarıldı.

Çermik'te devam eden sağanak yağış, Aynalı Mahallesi'nde bir duvarın yıkılmasına, bir ağacın da devrilmesine yol açtı. O esnada duvar dibinde bulunan anne köpek ve yavruları yıkılan duvar ile ağacın altında kaldı. Bölgede bulunan gençler, köpeklerin havlamalarını duydu. Ağacı ve duvar enkazını elleriyle kaldıran gençler, anne köpeği ve 8 yavrusunu kurtarmayı başardı.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı