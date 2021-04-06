Masumlar Apartmanı 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 28. bölüm yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler?
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Masumlar Apartmanı 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 28. bölüm yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Masumlar Apartmanı 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 28. bölüm yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler?

TRT1 ekranlarında başlayan Masumlar Apartmanı dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı konusu ne merak edildi. Masumlar Apartmanı 28. bölüm izle! Masumlar Apartmanı 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Masumlar Apartmanı TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı. Masumlar Apartmanı 28. bölüm canlı izle! Masumlar Apartmanı TRT 1 CANLI!

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

MASUMLAR APARTMANI 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı bugün 6 Nisan Salı akşamı saat 20:00 'da yayınlanacak. Henüz gelecek bölüm fragmanı yayınlanmadı. Çıktığında haber edeceğiz. Takipte kalabilirsiniz.

MASUMLAR APARTMANI 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Masumlar Apartmanı 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 28. bölüm yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler?

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TRT 1'in Salı günlerine damga vuran ve yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi "Masumlar Apartmanı", 30 Mart Salı akşamı (yarın) yirmi sekizinci bölümüyle ekranlara geliyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Masumlar Apartmanı, çarpıcı öyküsüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen "Masumlar Apartmanı" nda bu hafta neler olacak.

İnci henüz Han'ın psikiyatristin odasında attığı kahkahaların etkisinden kurtulamamışken, Han'ın rahat tavırları karşısında daha da endişelenir. Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar alır. Bu karar sadece Gülben'i değil, evdeki tüm dengeyi sarsar. Safiye, Gülben'i kararından döndürmeye çalışırken Han ve İnci gelir. Neriman'ın odasında kilitli olduğunu öğrenmeleri, büyük bir krizin başlangıcı olur. Evde herkesin arası gerginken Neriman'ın beklenmedik planını devreye sokması ise daha büyük sorunları beraberinde getirir.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Masumlar Apartmanı 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 28. bölüm yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler?

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE...

Masumlar Apartmanı 29. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 28. bölüm yeni bölüm izle! Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler?

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

Birkan Sokullu - Han

Farah Zeynep Abdullah - İnci

Ezgi Mola - Safiye

Merve Dizdar - Gülben

Alper Saldıran - Uygar

Mert Asutay

Açelya Devrim Yılhan

Atilla Şendil - Memduh

Esra Ruşan - Esra

Enes Demirkapı

Metin Coşkun - Hikmet

Uğur Uzunel - Esat

Gizem Katmer - Neriman

Emir Özden - Ege

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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