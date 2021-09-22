Masumiyetin öldürüldüğü her yer ve Doğu Türkistan için 40 dilde dünyaya çağrı:

Çağrı, Birleşmiş Milletlere bağlıörgütlere, insan hakları kuruluşlarına, Türkiye'de elçilik ve büyükelçiliği olan ülke temsilcilerine, ulusalve uluslararası medyaya duyuruldu.

Çağrının Ana Teması: "Etnik ve Kültürel Soykırım"

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2016 yılından bu yana Doğu Türkistan'da uyguladığı 'etnik ve kültürelsoykırım'ın bütün dünyaya duyurulmasını amaçlayan çağrıda Doğu Türkistan'ın çığlığı şöyle diledöküldü: "Acıdan öylesine büyümüşken DÜNYA: Çoğalmış ve büyümüşken cevapsız sorularımız…Duyuramamışken sesimizi... Bakışamamışken göz göze insan kardeşlerimizle. 2021'e geldik veDÜNYA kadar büyük yalnızlığımızın adı da Doğu Türkistan!"

40 dilde yapılan çağrıda ülkelere, "Nefes almak bu kadar zor mu sizin oralarda? Kardeşinize adıylaseslenmek tehlikeli mi? Eviniz bir tutuk evi, gardiyanı Çinliyken nedir yaşamak?" diye soruldu. Ayrıcainsanlık adına şöyle seslenildi: "Çin, gizli açık bütün ortaklarıyla sürdürüyor bu soykırımı. Dünyaatlasında yer, zaman, dil, inanç, kültür, ülke ve medeniyet ayrımı yapmaksızın: İnsanlık Savunma Hattıkurmaya hazır mısınız?"

Doğu Türkistan İçin Çağrı Yapılan 40 Dil

Masumiyetin Öldürüldüğü Her Yer ve Doğu Türkistan İçin Dünyaya Çağrı şu 40 dilde yapıldı:

Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerbaycan Türkçesi, Bosnaca, Bulgarca, Çekçe, Çince, Endonezce,Ermenice, Farsça, Felemenkçe, Fransızca, Gagavuzca, Güney Azerbaycan Türkçesi, Gürcüce,Hintçe, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Kazakça, Kırgızca, Korece, Latince, Makedonca,Malayca, Moğolca, Nogayca, Özbekçe, Portekizce, Rusça, Swahilice, Tacikçe, Tatarca, Türkçe,Türkmence, Urduca, Uygurca, Yunanca.

(Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani Turkish, Bosnian, Bulgarian, Chinese, Czech, Dutch, English,French, Gagauz, Georgian, German, Greek, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Kazakh, Korean,Kyrgyz, Latin, Macedonian, Malay, Mongolian, Nogai, Persian, Portuguese, Russian, South AzerbaijaniTurkish, Spanish, Swahili, Tajik, Tatar, Turkish, Turkmen, Urdu, Uyghur, Uzbek.)

Dünya Çocuk Elçiliği, Doğu Türkistan Dayanışması Sözcüsü veÇocuk Vakfı Kurucusu (Türkiye) Mustafa Ruhi Şirin'in

40 dilde yapılan çağrı için açıklaması:

"Masumiyetin öldürüldüğü her yer için İnsanlık Savunma Hattı kurulamazsa dünyadainsan açığı daha da büyüyecek ve derinleşecek. Doğmuş ve doğacak çocuklarımıza nasılbir dünya bırakacağımıza karar vermeliyiz. İnsanlığın kalplerini yakınlaştıracağı bir dünyaiçin sesimizi önce masumlara duyurmalıyız."

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