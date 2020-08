MasterChef yemekleri! En güzel Adana kebabı tarifi! Adana kebabı nasıl yapılır? MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Adana kebabı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Adana kebabı hazırladı. Peki, Adana kebabı tarifi nedir? Adana kebabı nasıl yapılır?

Et ürünleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Adana kebabı aroması ve ağızda dağılan nefis kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Adana kebabı tarifi nasıl yapılır? Adana kebabı nasıl yapılır, kö Adana kebabı fte yapılırken nelere dikkat edilir? İşte en güzel köfte tarifi!

ADANA KEBABI NEDİR?

Adana kebabı, Adana'ya özgü, "zırh" adı verilen, satıra benzer bir bıçak ile elde kıyılan parça etten yapılan Türk mutfağında bir kebap çeşidi.

Adana kebabını diğer kebaplardan ayıran en belirgin özellik kullanılan ettir. Et, doğal ortamda ve kendine has bir floraya sahip bölge yaylalarında yetiştirilmiş erkek koyunlardan elde edilmiş olmalıdır. Üretim tekniği ve ustalık da ürüne önemli ölçüde farklılık katar. Karışım hazırlanırken kullanılan malzemeler kırmızı pul biber, kuyruk yağıdır. Adana Kebabı'nın servisi, tamamlayıcı unsurlar olan yeşillik, sumaklı soğan salatası ve salatayla yapılmalıdır.

Dana eti ile kesinlikle yapılmaz. Sadece kuzu eti, kuzu kuyruk yağı, pul biber ve tuz ile yapılır. Mevsiminde ise pul biber elde edilen ve yörede kök biber denilen kırmızı biber,taze olarak minik küpler halinde doğranıp eklenir. Bunların dışında hiçbir baharat konulmaz

ADANA KEBABI NASIL HAZIRLANIR?

Yaylalarda doğal ortamda yetiştirilmiş, en az bir yaşındaki erkek koyundan elde edilen et, yağ, sinir, damar ve zarlarından ayrılır. Ayıklanan et parçalar halinde bir gün dinlendirilir. Dinlenmiş et zırh tabir edilen ve iki elle kullanılan keskin bıçakla kıyılır. Kıyılmış et miktarının % 30'u kadar kuyruk yağı zırh ile ayrıca kıyılır. Kıyılmış et ile kıyılmış kuyruk yağı,kırmızı pul biber ve tuz ilave edilerek yoğrulur. Karışım Adana kebabının ana unsurunu oluşturur. Yoğrulmuş karışım ikinci kez zırh ile kıyılır. En az 4-5 saat buzdolabında dinlendirilir. Hazırlanan karışım, 0,5 cm kalınlığında, 3 cm eninde 90–120 cm uzunluğunda şişlere sıvanır gibi saplanır. Şişlendikten sonra 1 saat kadar şişte dinlendirilir. Bu dinlendirme el suyunun etten akması içindir. Saplama esnasında el suya batırılıp şiş üzerindeki et sıvazlanır. Bu işlem etin şişten dökülmemesi için yapılır. Elde kalan su az olmalıdır, çok olursa et haşlanır, kebabın tadı bozulur. Bir kişilik Adana kebabı 180 gramdır. Bir buçuk tabir edilen Adana Kebabı'nın eti ise 270-280 gramdan az olamaz.

ADANA KEBABI NASIL PİŞİRİLİR?

Adana kebabı alevsiz, durgun, korlu meşe kömürü ateşinde pişirilir. Pişirme derecesi etin kırmızıdan koyu kahverengine dönmesine kadar devam eder. Pişirme sırasında şişler sık sık çevrilir. Yağı pide ekmekle alınır. Bu işlem yapılmazsa yağ ateşe düşerek alevlenir ve kalitenin bozulmasına neden olur.

ADANA KEBABI NASI SERVİS EDİLİR?

Tipik bir servis Adana kebabı porsiyonu; kömürde pişmiş etin yanında közlenmiş domates ve biber, mevsim salata, nane-maydanoz-süs biberi-limon tabağı, soğan salatası ve ezme ile gelir. Yöresel bir içecek olan şalgam suyu veya ayranile tüketilir. Adana'ya özgü olsa da tüm Türkiye'de kebapçıların menülerinde yer alır.

EN GÜZEL ADANA KEBAP TARİFİ

ADANA KEBABI YAPIMI İÇİN MALZEMELER

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 santimetre eninde kebap şişleri, 1 kilogram ince çekilmiş kuzu kıyma, 100 gram iç yağı, 1 çorba kaşığı acı pul biber.

ADANA KEBAP YAPILIŞI

Kıymayı, pul biber ve toz biberle iyice yoğurun. Buzdolabına koyup 1,5-2 saat kadar dinlendirin. Dolaptan çıkarıp tuzunu koyun. Tekrar yoğurun. Yoğurduğunuz kıymadan avucunuzun aldığı kadar parçalar kopararak şişlere tutturun. Elinize yapışmaması için ara sıra avucunuzu ıslatarak bir elinizle şişi tutun, diğer elinizle de kıymayı şişe tutturarak kebabı hazırlayın. Mangalı yakın. Şişleri ızgaraya dizip iki taraflı olarak pişirin.

SAĞLIKLI MANGAL YAPMANIN 10 KURALI! İDEAL MANGAL NASIL YAPILIR?

Yaz aylarının vazgeçilmezi mangal, sadece lezzetli beslenme seçeneği değil, çeşitli oyun ve eğlencelerle gün boyu sürecek bir aktiviteye dönüşüyor. Bu keyifli aktiviteyi sağlıklı hale getirmek için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

1.SUCUK VE SOSİSTEN UZAK DURUN

Çeşitli kanser türlerine davetiye çıkaran sucuk ve sosisler mangalda pişirildiğinde bu etki daha da artar. Bu yüzden işlenmiş et ürünlerini mangalda tercih etmeyin.

2.TAVUK ETİ Mİ KIRMIZI ET Mİ?

Et tercihi yapılırken tavuk eti tercih edilmelidir. Çünkü tavuk etinde kanserojen madde oluşumu riski kırmızı ete göre daha düşüktür.

3.PARÇALARI KÜÇÜLTÜN

Büyük parçalar küçük parçalara göre daha uzun sürede pişer. Uzun pişirme süresi kanserojen riskini artırdığı için mangalda pişirdiğiniz etlerin küçük olasına dikkat edin.

4.MARİNE EDİN

Etleri baharatlarla marine edin. Defne, nane ve kekik gibi baharatlarla eti marine etmeniz antioksidan etkiyi artıracaktır. Fazladan yağ koymaktan kaçınarak baharatlarla marine etmek, dumandan gelen kanserojen etkiyi azaltarak daha sağlıklı bir mangal yapmayı sağlar.

5.ATEŞTEN UZAK TUTUN

Et ateşe 15 santimden daha fazla yaklaşırsa kanserojen madde oluşma riski artar. Bu yüzden etlerinizi ateşten uzak tutmalı, en az 15 cm mesafe olmasına dikkat etmelisiniz.

6.ETİN YAPISI

Etten ayrılan yağın ateşte buharlaşmasıyla tekrar ete ulaşması sağlıksız sonuçlara neden olur. Bu yüzden et tercih ederken yağı az olan etleri tercih etmelisiniz.

7.SIRALAMAYI DOĞRU YAPIN

Mangal yaparken besinleri az yağlıdan çok yağlıya doğru sırasıyla pişirin. Önce sebzeleri sonra beyaz et ve daha sonra kırmızı eti mangala alın.

8.MANGALDA BEKLEMESİN

Etlerin mangalda bekleme süresi uzadıkça kanserojen riskli artar. Bu yüzden kırmızı et, tavuk ve balık gibi besinler piştikten sonra mangal üzerinden alınmalıdır.

9.ETİ HEMEN TÜKETİN

Kırmızı et ve tavuk et piştikten sonra hemen tüketilmelidir. Etleri güneş altında uzun süre bekletmek, sağlıksızdır.

10.SALATA İLE TÜKETİN

C vitamini yönünden zengin bir salata hazırlamanız mangaldan gelen kanserojen riskini düşürmeyi sağlayacaktır.