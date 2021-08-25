MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu
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MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümde yeni sezonun ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı takım yarışmacıları, esnaf lokantası yemeklerini en iyi şekilde yaparak oyunu kazanırken mavi takım yarışmacıları elemeye kalmamak için kıyasıya mücadele etti. Gecenin sonunda ise Tunahan ve Tahsin potaya girdi.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni sezonun ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takımlar karşı karşıya geldi.

KIRMIZI TAKIM DOKUNULMAZLIĞI KAZANDI

Burcu ve Eren'in kaptan olarak oluşturduğu takımlar, dokunulmazlık oyununu kazanmak için şeflerin istediği ezogelin çorbası, içli pilav, işkembeli nohut, kuru fasulye, patlıcan musakka, incik haşlama ve revaniyi yaptı. Şefler, yemekleri tek tek değerlendirdi ve kazanan takımı açıkladı. Kırmızı takım, mavi takımı 4-3 yenerek dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞIN SAHİBİ OLDU

MasterChef Türkiye'de kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden tezgaha geçirerek kıyasıya mücadele etti. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağı Som'u yaptı.

MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu

Süre sonunda şefler tadım yaptı ve yemekleri değerlendirdi. Sonrasında Safanur, Burcu ve Hasan'ı en başarılı olanlar olarak açıkladılar. Bu üç isim arasından gecenin en iyi tabağını çıkaran Hasan bireysel dokunulmazlığı kazandı.

MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, ilk eleme adayı olarak Tunahan'ı gösterdi. Tartışmaların yaşandığı konseyde Fatma ve Tahsin'in adı beşer kez yazıldı. Bu durumda ikinci eleme adayını da takım kaptanı Burcu belirledi. Konu hakkında düşen Burcu ise Tahsin'in adını verdi. Böylece MasterChef'in yeni sezonun ilk eleme adayları Tunahan ve Tahsin oldu.

MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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MasterChef Türkiye'nin ilk eleme adayları belli oldu - Haberler Magazin
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