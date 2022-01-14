Masterchef'te kim kazandı? 13 Ocak Masterchef büyük finalin ilk turunu kim kazandı? Hasan mı Eren mi?

Masterchef'te final turunun ilk bölümünde, Hasan ve Eren jüri üyelerine en iyi tabaklarını sundular. Masterchef'te finale kalan ikili jüri üyelerinden en yüksek puanı almak için ter döktüler. 13 Ocak Perşembe günü büyük finalin ilk puanları açıklandı. Hasan ve Eren'in kıyasıya verdiği mücadelenin sonucu belli oldu. Büyük finalin ilk turunda kim kazandı? Büyük finalin ilk puanları nelerdir? Seyirciler bu soruların yanıtını aramaktadır. Hasan ve Eren jüri üyelerinin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yaptılar. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Şeflerin vereceği puanlar günün kazananını belirlemiştir. 13 Ocak Perşembe Masterchef kim kazandı? Hasan mı Eren mi? Kaç puan aldılar? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF BİRİNCİ FİNAL TURU PUANLARI

Hasan ve Eren jüri üyelerinin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yaptılar. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Şeflerin vereceği puanlar günün kazananını belirlemiştir.

Birinci oyun: Jüri üyeleri Hasan ve Eren'den yarışmaya ilk katıldıkları yemeği yapmalarını istediler.

Hasan:Somer Şef 7, Mehmet Şef 6, Danilo Şef 7 verdi. Toplam : 20 puan

Eren : Somer Şef 8, Mehmet Şef 7 Danilo Şef 9 verdi. Toplam: 24 puan

Hasan'ın birinci oyun yemeği

Eren'in birinci oyun yemeği

İkinci oyun: Jüri üyeleri Hasan ve Eren'de kendi belirledikleri dört ana malzemeden bir yemek hazırlamalarını istediler.

Hasan:Somer Şef 6, Mehmet Şef 6, Danilo Şef 7 verdi. Toplam : 39 puan

Eren : Somer Şef 6, Mehmet Şef 6, Danilo Şef 7 verdi. Toplam: 43 puan

Hasan'ın ikinci oyun yemeği

Eren'in ikinci oyun yemeği

Üçüncü oyun: Yarışmacıların mutfakta dönüm noktası olan, hayatlarını değiştiren yemeği jüri üyelerine sunmak üzere hazırladılar.

Hasan:Somer Şef 7, Mehmet Şef 6, Danilo Şef 7 verdi. Toplam : 59 puan

Eren : Somer Şef 7, Mehmet Şef 7, Danilo Şef 8 verdi. Toplam: 65 puan

Hasan'ın üçüncü oyun yemeği

Eren'in üçüncü oyun yemeği

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

13 Ocak Perşembe günü yayınlanan yarışmada final turunun ilk yarısı oynandı. Masterchef finali TV8'de canlı yayında şampiyonu belli olacaktır.

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