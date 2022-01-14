Masterchef en yüksek puanı kim aldı? TV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran en çok izlenen yarışma programlarından Masterchef'te final heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler Masterchef final puan durumu! Masterchef en yüksek puanı kim aldı? Masterchef 13 Ocak puan durumu! sorularını merak ediyor. Peki, Masterchef final puan durumu! Masterchef en yüksek puanı kim aldı? Masterchef 13 Ocak puan durumu! İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF FİNAL PUAN DURUMU!

Finale yükselen Eren ve Hasan'ın 13 Ocak final puan durumu 3. oyunun sonunda şu şekildedir:

Eren: 65 Puan

Hasan: 59 puan

Yarışmacıların üçüncü hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 7 , Hasan'a 6 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 7, Hasan'a 7 puan verdi.

MASTERCHEF EN YÜKSEK PUANI KİM ALDI?

Masterchef'te ilk 3'e Eren, Hasan ve Tahsin kalmıştı. Büyük heyecana sahne olan ve 2 gün süren yarışma ve turların sonunda ilk finalist Eren olmuştu. Daha sonra Hasan ile Tahsin ikinci finalist olarak büyük finale adlarını yazdırmak üzere kıyasıya mücadele ettiler ve Hasan mücadelenin sonunda en yüksek puanı alarak finale yükselen son isim olmuştu. Tahsin ise yarışmaya 3. olarak veda etmişti.

Perşembe ve Cuma akşamı yapılacak yarışma ve turların ardından Masterchef Türkiye 2022 şampiyonu belli olacak. Eren mi Hasan mı kim şampiyon oldu? sorusu izleyenler tarafından en çok araştırılan konular arasında.

Masterchef finali bu akşam ve yarın akşam canlı yayında yapılacak yarışma ve turların ardından jüri üyelerinin oyları ile belirlenecek.

1. OYUN: Jüri üyeleri, finale kalan Eren ve Hasan'dan yarışmaya ilk katıldıkları tabaklarındaki yemeği yapmalarını istediler.

Yarışmacılar tabaklarını hazırladı ve jüri oylamalarına başladı:

Eren: 24 puan

Hasan: 20 puan

Yarışmacıların ilk hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 7, Hasan'a 6 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 9, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 8, Hasan'a7 puan verdi.

2. OYUN: Jüri üyeleri yarışmacıların kendi belirledikleri 4 ana malzemeden bir yemek hazırlamalarını istediler.

Yarışmacılar tabaklarını hazırladı ve jüri oylamalarına başladı:

Eren: 43 puan

Hasan: 39 puan

Yarışmacıların ikinci hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 6, Hasan'a 6 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 7, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 6, Hasan'a 6 puan verdi.

3. OYUN: Yarışmacılar kendi belirledikleri bir yemeği jüri üyelerine sunmak üzere hazırladılar.

Yarışmacılar tabaklarını hazırladı ve jüri oylamalarına başladı:

Eren: 65 Puan

Hasan: 59 puan

Yarışmacıların üçüncü hazırladıkları tabaklar sonunda Mehmet Şef Eren'e 7 , Hasan'a 6 puan verdi.

Danilo Şef Eren'e 8, Hasan'a 7 puan verdi.

Somer Şef ise; Eren'e 7, Hasan'a 7 puan verdi.

Eren'in 3. oyun tabağı

Hasan'ın 3. oyun tabağı

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