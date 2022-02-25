Maske dolandırıcılarına dava

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, kurdukları 4 şirket üzerinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalardan mal alıp, karşılıksız çek ve senet vererek dolandırıcılık yapan, 6'sı tutuklu 48 çete üyesi hakkında, farklı yıllarda hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, çete üyelerinin tanesi 45 kuruştan 5 milyon maske aldığı firmaya karşılıksız çek ve senet verdiği, bu maskeleri de tanesi 15 kuruştan sattığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2020'de, ticaret yaptıkları bazı firmalar tarafından dolandırıldıkları yönünde çok sayıda kişinin ihbarda bulunması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Köksal U., Erdem Ç. ile Yakup A.'nın farklı isimlerde kurdukları 4 şirket üzerinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalardan mal aldıkları, verdikleri çek ve senetlerin ise karşılıksız çıktığı tespit edildi. Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan izinle polis tarafından teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin toplu halde aldıkları bu ürünleri piyasa fiyatının altına satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. 5 ay süren takipte bu 3 kişi ile bağlantısı olan diğer şüpheliler de belirlendi. Düzenlenen operasyonda 62 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Sanıkların farklı sektörlerde çalışan 45 kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı belirtildi. Sanıklar hakkında "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'örgüte üye olma' suçlarından farklı yıllarda hapis cezası talep edildi.