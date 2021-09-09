Marvel's Midnight Suns'ın baş kötü karakteri Lilith kimdir?

Gamescom 2021 etkinliğinde duyurulan 2K'in yeni oyununu Marvel's Midnight Suns'ın baş kötü kahramanı Lilith kimdir?

Marvel's Midnight Suns'ın baş kötü karakteri Lilith, Marvel karakterlerinden oluşan bir takım tarafından aranıyor ve Lilith, kötü varlıkla savaşmaya yardımcı olmak için Hydra tarafından uyandırılıyor.

Lilith bir zamanlar The Blood adlı bir ırkın üyesi olarak bir ışık savaşçısıydı. Yaşlı Tanrıların soyundan geliyor ve binlerce yıl boyunca kız kardeşi bakıcı ile birlikte karanlığın güçleriyle savaştı. 1600'lerin sonunda Lilith, bir anlık zayıflıkta ruhunu Chthon adına yozlaşmış, kötü bir Yaşlı Tanrı'ya sattı.

Oyun yönetmeni Chad Rocco, "En iyi kötüleriniz, onların zihninde kötü değiller; iyilik için bir şeyler yapıyorlar, ama düşüşü için motivasyonları aslında çok kişisel ve çok trajik," diye anlatıyor.

Chthon o kadar kötü ki milyarlarca yıl önce tanrı arkadaşları tarafından başka bir boyutu sürüldü, ama o zamandan beri dünyaya dönmeyi gözünü dikti. Bu karanlık anlaşmadan sonra Lilith Chthon tarafından bozulur ve karanlığa verir. Lilin olarak bilinen korkunç, şeytani bir ordu yaratır ve insanlığa savaş açar. Efsaneye göre, bu istila Salem Cadı Denemeleri'nin kalbi haline gelir. Onu hedeflerinden alıkoyan tek şey, Avcı adlı büyük bir savaşçı tarafından yönetilen Midnight Sun's olarak bilnen bir kahraman takımıdır.

Birlikte, takım Lilith'i yener ve onu yüzyıllarca mühürler. Midnight Suns cesedini sakladı ve Chthon tarafından yazılan kötü bir grimoire olan Darkhold'un sayfalarını gezegenin dört bir yanına saçtı. Ancak Hydra birkaç yüz yılını sayfaları araştırarak ve Lilith'in mezarını aramakla geçirdi. Şu anda, bulmaları gereken bir sayfa kaldı ve kehanet zamanına sadece aylar kala Lilith'in mezarına rastlarlar. Hydra'nın Dr. Faustus'u ve ekibi Lilith'i diriltmek için Darkhold ve Gama biliminin bir kombinasyonunu kullanır, ancak Lilith hemen Hydra kuvvetlerine boyun eğdirer ve kehaneti tekrar yerine getirmek için kontrolü ele alır.

Thanos veya Apocalypse'in isim tanımasına sahip olmasa da, belki de güçlerini aşan omega seviyesinde bir tehdittir. Lilin'e komuta ediyor, ama ordusu yüzsüz, isimsiz yardakçıların sürüsünden çok daha tehlikeli. Gücünü kullanarak Lilith güçlü iradeli, güçlü insanları ve yaratıkları bile bozabilir. Bu karanlık karakterler, Lilith tarafından bozulan ve iradesine boyun eğen Marvel Evreni'nin dört bir yanından gelen ikonik kahramanlar ve kötü adamlar olan Fallen olarak biliniyor.

Yaratıcı yönetmen Jake Solomon, "Bu destansı, dünya sonu hikayesini anlatıyoruz, bu yüzden kahramanların savaşması için tanınabilir kötülerden oluşan geniş bir listeye sahip olmak bizim için çok önemliydi" diyor. "Lilith'i bu kadar tehlikeli yapan şey bu: Marvel'da en sevdiğiniz Omega seviyesindeki süper kötüyü hayal edin. Yani... Thanos, Apocalypse, Ultron ya da Doom; Lilith bunların hepsi ve biraz. Sadece her geçen gün güçlenerek büyüyen tanrısal güçlere sahip değil; Sadece kahramanların savaşmak zorunda kalacağı bitmeyen bir iblis ordusu olan Lilin'e sahip değil; ancak tek bir dokunuşla Lilith, Marvel Evreni'ndeki herhangi bir kötü adamı veya kahramanı bozabilir ve komuta edebilir."

Parmak uçlarında bu kadar çok güç varken, Marvel'ın ahırındaki en güçlü karakterler bile Lilith'e düşebilir. Süleyman, "Bu bir soru haline geliyor, 'Birini nasıl böyle döveceksin?'" diyor. "Sorun şu ki, Lilith'e kimi gönderirseniz gönderin, size parlayan yeşil gözlerle ve 'Lilith'i seviyorum' etiketiyle geri dönme şansı çok yüksek. Marvel'da daha önce gördüğün hiçbir kötü adama benzemiyor. Bu bizim için bir tema. Farklı hikayeler anlatmak istiyoruz. Oyunculara bildikleri karakterlerin bile farklı bir yönünü göstermek istiyoruz. Düşenler Bile ... Onlar, tanıyabileceğiniz kötülerin veya kahramanların yeni versiyonlarıdır, ancak şimdi yeni güçleri vardır."

Hydra, Lilin ve The Fallen'ın kontrolü altındayken Lilith, Doctor Strange'in Sanctum Sanctorum'una saldırı düzenler. Strange, Captain Marvel, Iron Man ve genç bir Kızıl Cadı saldırıdan kıl payı kurtulur ve Kutsal Alan paha biçilmez eserleriyle birlikte Lilith'in eline düşer. Bu, kahramanların bir araya gelip modern Geceyarısı Güneşleri'ni aramaları ve Avcı'yı diriltmelerinin katalizörüdür.

Lilith şeytanların annesi olarak bilinir, ama aynı zamanda Avcı'nın da annesidir. Bu soy Avcı'ya güçlerini verir ve Avcı Lilith'i yenmek için hiçbir şeyden vazgeçmezken, Lilith'in ilişkilerine farklı bir bakış açısı vardır. Solomon, "Avcı ve Lilith'in çok asimetrik bir ilişkiye sahip olmasına bayılıyorum" diyor. "Avcı şöyle diyor, 'Sen kötüsün. Seni yok etmek için buradayım ve Lilith de "Seni seviyorum. Sen benim çocuğumsun.' Bu onu çok ilginç bir kötü adam yapıyor. Sen benim çocuğumsun ve seni seviyorum ve birlikte olmamızı istiyorum ve bu da oyuna doğru ayakla başlamak için çok ilginç bir ilişki kuruyor."

Rocco, "Bu bir anne ve çocuk hakkında bir hikaye", diyor. "Lilith ve Avcı birbirlerine karşı olabilirler, ancak aralarında güçlü bir bağlantı var ve oyun boyunca gelişmeye devam ediyor."

Lilith güçlünün ötesinde olsa da, dirilişi Hydra'nın nihai hedefine doğru sadece bir basamaktır: Chthon'u çağırmak. Kötü Yaşlı Tanrı'nın Darkhold'u yazmadaki rolü nedeniyle, kötü metin kendi iradesine sahiptir ve kehaneti yerine getirmek ve Chthon'u Dünya'ya geri getirmek için Lilith de dahil olmak üzere etkisi altındakileri çarpıtır. Bu kehanete göre, Darkhold gece yarısı güneşi olarak bilinen milyarda bir gerçekleşen bir gök olayının altında okunursa Chthon Dünya'ya dönebilecek.

İhtiyar Tanrısı gezegeni tüketmekten, yozlaştırmaktan ve sarmaktan başka bir şey istemiyor. Ancak, bunun olabilmesi için Lilith'in kendi yolsuzluk görevini tamamlaması gerekir, bu yüzden Midnight Suns'ın Avcı'nın yanında savaşmak ve Chthon'u daha eski haline gelmeden durdurmak için kendi fırsat pencerelerine sahiptir.

Kaynak: Game Informer