Mart ayı: Normalleşme takvimi! 1 Mart'ta hangi şehirler açılacak? Hangi şehirlerde normalleşme başlayacak?
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Mart ayı: Normalleşme takvimi! 1 Mart'ta hangi şehirler açılacak? Hangi şehirlerde normalleşme başlayacak?

24.02.2021 11:38 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:43
Mart ayı: Normalleşme takvimi! 1 Mart'ta hangi şehirler açılacak? Hangi şehirlerde normalleşme başlayacak?

1 Mart itibariyle normalleşme için ilk adım atılıyor. Kriterlere göre 100 binde 10 vakanın altındaki iller düşük, 11-35 arası ise orta riskli sayılacak. İlk normalleşme de düşük ve orta riskli illerde başlayacak. Güncel rakamlara göre hangi şehirler açılacak? Hangi şehirlerde normalleşme başlayacak? Mart ayı: Normalleşme takvimi nedir?

Mart ayı: Normalleşme takvimi! Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler, vaka ve vefat sayılarında belli bir düşüş yaşanmasına sebep oldu. Uzun süren kısıtlama döneminin kademeli olarak sona ereceği müjdesini ise geçtiğimiz Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Peki, 1 Mart itibariyle normalleşme için ilk adım atılıyor. Kriterlere göre 100 binde 10 vakanın altındaki iller düşük, 11-35 arası ise orta riskli sayılacak. İlk normalleşme de düşük ve orta riskli illerde başlayacak. Güncel rakamlara göre hangi şehirler açılacak? Hangi şehirlerde normalleşme başlayacak? Mart ayı: Normalleşme takvimi nedir? İşte detaylar haberimzide...

1 MART'TA HANGİ ŞEHİRLER AÇILACAK?

Güncel rakamlara göre Hakkari ve Şırnak normalleşmenin ilk başlayacağı iller olacak. 1 Mart itibariyle normalleşme için ilk adım atılıyor. Kriterlere göre 100 binde 10 vakanın altındaki iller düşük, 11-35 arası ise orta riskli sayılacak. İlk normalleşme de düşük ve orta riskli illerde başlayacak. Güncel rakamlara göre Hakkari ve Şırnak normalleşmenin ilk başlayacağı iller olacak.

1 MART: NORMALLEŞME TAKVİMİ

Buna göre 1 Mart'tan itibaren tüm şehirler kendi vaka, vefat, hastane doluluk oranları ve aşılama uygulamalarındaki son duruma göre normalleşebilecek. İllerdeki kısıtlamalar düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek.

"Yüz Binde 35'e kadar olan illerde kontrollü açılma "

Hürriyet'in haberin göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, beklenen güne ilişkin olarak, "Normalleşmenin ayak seslerini duymaya başladık. Yüz binde 10'un altında vaka sayısı olan illerde kişiler, kendi tedbirlerini uygulamaya devam ederek, hijyen kurallarına uyarak, açılmaya başlayacak. Ancak yüz binde 35'e kadar olan illerde kontrollü açılma olacak. Örneğin önce küçük işletmeler açılacak. Ancak bunun üzerinde olan illerde açılma şimdilik zor görünüyor" dedi.

1 MART'TA HANGİ ŞEHİRLER NORMALLEŞECEK?

Vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller 1 Mart itibarıyla hemen normalleşmeye başlayacak. Bu illerin başında ise Hakkâri (3.21) ve Şırnak (3.91) geliyor. Prof. Dr. Turan, "Hakkâri ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olacak" dedi.

NEYE GÖRE NORMALLEŞME TAKVİMİ AÇILACAK?

Bakan Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti. O kriterler şöyle olacak:

Düşük risk (Mavi): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller

Orta risk (Sarı): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

Yüksek risk (Turuncu): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

Çok yüksek risk (Kırmızı): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.

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