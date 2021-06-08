Marmara Denizi'nde Büyük Temizlik Başlatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un katılımlarıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan ve 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği için Caddebostan Sahili'nde düzenlenen törene Vali Seddar Yavuz VKS yöntemiyle bağlanarak Kocaeli'deki temizlik seferberliğini Tütünçiftlik...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un katılımlarıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan ve 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği için Caddebostan Sahili'nde düzenlenen törene Vali Seddar Yavuz VKS yöntemiyle bağlanarak Kocaeli'deki temizlik seferberliğini Tütünçiftlik sahilinden başlattı.

Marmara Denizi'nde 2 aydır etkisini gösteren, deniz canlıları için de tehlike oluşturan müsilaj için geçtiğimiz Pazar günü ilimizi teşrif eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, 8 Haziranı seferberlik günü olarak ilan etmişti. Seferberlik kapsamında Marmara Denizine kıyısı olan bütün il ve ilçelerde en büyük deniz temizliği seferberliği çalışmalarına başlandı.

İlimizde Vali Yavuz'un katılımlarıyla başlatılan temizleme programına; Vali Yarımcısı Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar, Derince Gümrük Müdürü Mehmet Sağlam, Kurum Müdürleri, Oda Başkanları, STK temsilcileri, dalgıçlar, sporcular, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tek Yürek Olmak İçin Buradayız

Yapılacak temizlik hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum: "Caddebostan Sahili'nde Marmara için hep birlikteyiz. Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilimizde, yaklaşık 25 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren müsilaj sorununa karşı birlik olmak, tek yürek olmak için buradayız. Sanatçılarımız, sporcularımız burada. Hocalarımız, öğrenci kardeşlerimiz burada. Yine derneklerimiz, vakıflarımız, belediyelerimiz burada. İstanbul, hepimizin sevdası. Marmara, bütün dünyanın göz bebeği. Bu yüzden bütün Türkiye'nin kalbi, yüreği burada. İstanbul'da, Marmara'da. Bugün hepimiz, tek yürek, tek ses olduk. Hep birlikte 'Marmara Hepimizin' diyoruz. Bugün; balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden, müsilaj problemini ortadan kaldırmak için, Türkiye'nin en büyük deniz temizliği hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Ben bu vesileyle; Marmara bölgesinde yaşayan 25 milyon vatandaşımıza, çevre gönüllülerimize, doğaseverlerimize, Marmara sevdalılarına, İstanbul sevdalılarına, ekranları başında bizleri izleyen, on binlerce destek mesajı gönderen vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. " dedi.

Amacımız Çocuklarımıza Güzel Bir Dünya ve Ülke Bırakmak

Sayın Kurum, "Dünya, son 200 yılda, insanlık tarihi boyunca görülmemiş olaylara, büyük değişimlere şahitlik ediyor. Bu değişimlerin başında da, 90'larla beraber tırmanan ve bütün insanlığı tehdit eden, küresel iklim krizi geliyor. Tüm dünya, bugün küresel iklim değişikliğinin getirdiği birçok sorunla boğuşuyor. Doğamız, çevremiz, denizlerimiz, tüm doğal yaşam alanlarımız bizi adeta yardıma çağırıyor. Bize düşen mesuliyet, son derece açık ve net; 200 yıldır bütün bir insanlık olarak, doğadan aldığımız borcu, doğamıza geri ödemektir. Bu küresel krize, afetlere ve deniz kirliliğine karşı bir seferberlik ruhuyla hareket etmek durumundayız. Çevre yatırımlarımızla, yeşil projelerimizle, çevre koruma tesislerimizle çocuklarımıza güzel bir dünya ve ülke bırakmak. Bugün tüm şehirlerimizde; milletimizi bu anlamda heyecanlandıran yaptığımız projelerimiz var, doğayla buluşturan millet bahçelerinden doğa koruma projelerine; Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi ve Sıfır Atık Mavi hareketinden modern atıksu arıtma tesislerine; bisiklet yollarından ekolojik koridorlara kadar on binlerce yeni çevre yatırımını geliştiriyor, milletimizin ve doğamızın emrine sunuyoruz, sunacağız"

Seferberliğimizle Marmara Denizimizi En Hızlı Şekilde Temizleyeceğiz

Sayın Kurum: "İşte bugün de; milli bir mesele olan bu güzel seferberliğimizle, inşallah Marmara denizimizi en hızlı şekilde temizleyecek; en duru, en saf, en berrak haline hep birlikte yeniden kavuşturacağız. Müsilaj sorununun çıktığı ilk andan itibaren titizlikle takip ettik. 300 uzman ekibimizle 91 noktada izleme noktası belirlerdik ve hem karada hem de denizde tüm atıksu ve katı atık tesislerinde, kirlilik kaynaklarında toplam 430 denetim yaptık. ODTÜ Bilim gemimizle suyun altında ve üstünde 100 farklı noktadan numuneler aldık. Sayısı gerçekten son yıllarda ender gördüğümüz 700'ü aşan bilim insanı, kurum temsilcisi, STK ve belediye yetkilisinin iştirak ettiği çok en geniş katılımlı çalıştayımızı gerçekleştirdik. Önceki gün, yine hep birlikte Kocaeli'de Marmara Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde, Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilin vali ve belediye başkanlarıyla birlikte son toplantımızı yaptık ve nihai kararlarımızı aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Haliç'i, Marmara'yı, Boğazı koruma ve temizleme tecrübesiyle hazırladığımız; Marmara Denizi Koruma Eylem Planımızı, kısa, orta ve uzun vadede atacağımız 22 büyük adımı, milletimizle paylaştık. Deniz temizliğine ilişkin genelgemizi Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilimize gönderdik. Marmara Denizi için koordinasyon ve bilim kurulumuzu bu hafta oluşturacağız. Bu süreci valilerimiz, belediyelerimizle birlikte, bilim insanlarımızla, üniversitelerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte ortak bir akılla yöneteceğiz. Yine, stratejik planımızı 3 ay içerisinde hazırlayacağız"

2 aydır süren operasyonları 7 gün 24 saat aralıksız sürdüreceğiz diyen Bakan Kurum: "Marmara'ya kıyısı olan 7 ilimiz ve ilçelerimizle aynı anda, Türkiye'nin En Büyük Deniz Temizliği Hareketi'ni başlatıyoruz. 12 bin yıldır sırtında uzak diyarlardan gelen nice gemilere ev sahipliği yapan, vira bismillah diyerek denize açılan heyamola sesleriyle yelken açanlara göğsünden tonlarca rızk çıkarmış, milyonlarca insana ekmek, milyonlarcasına iş sunmuş; usanmamış, Adalar'ı göğsünde saklamış, sevenleri buluşturmuş, şairlerin, seyyahların ilham kaynağı, İstanbul'un fethinin şahidi olmuş; Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı beslemiş, Mavi Vatan'ın kolyesi, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'nin küçük kardeşi Marmara Denizi'ni kurtaracağız, Marmara Denizi'ni kaderine terk etmeyeceğiz" dedi. Vali Yavuz, '12 İlçemizde Temizlik Çalışmaları Sürüyor'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından İstanbul Caddebostan Sahili'nde başlatılan temizlik seferberliği törenine video konferansla bağlanarak konuşan Vali Seddar Yavuz, eylem planını derhal uygulamaya koyduk, çalışıyoruz diyerek başladığı sözlerine şunları ekledi: "Toplumun bütün kesimleriyle bugün beraberiz. Dalgıçlarımız şu an temizlik yapıyor ve 12 ilçemizde de şuanda öğrencilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız sahillerde temizlik yapıyor ve bilinçlendirmelerimize devam ediyoruz. Diğer taraftan özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuyla ilgili atmış olduğu önemli adımlarla birlikte ciddi bir kapasite sahibiyiz. 24 aracımız denizde müsilaj çalışmalarına devam ediyor, ayrıca emir ve talimatlarınızla gerekli hazırlıklara başladık, acil eylem planı hazırlıklarına da süratle devam ediyoruz. Bu çevre felaketini hep beraber, birlikte çalışarak en güzel şekilde sonuçlandıracağımıza dair inancımızı bir kez daha ifade ediyorum. Sizlerin önderliğinde ve liderliğinde inşallah daha güzel bir Marmara'da birlikte oluruz. Bilim, teknoloji ve sanayi üssü Kocaeli'den sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. " dedi.

Konuşmaların ardından Marmara Denizi'ne kıyısı olan ve 7 ili kapsayan Büyük Deniz Temizliği Seferberliği başlatıldı.

Vali Yavuz, katılımcılarla beraber yapılan çalışmaları inceleyerek bilgi aldı. Mücadelede kullanılan araçları da inceleyen Vali Yavuz, çalışanların hal hatırlarını sorup kolaylıklar dileyerek Körfez'den çıkartılan çöpleri de inceledi

Tekne, deniz süpürgeleri ve dalgıçlar yardımıyla toplanarak vidanjörle çekilen müsilaj ve çeşitli atıklar, ilimizdeki arıtma tesisine götürülerek uygun şekilde bertaraf edilmeye başlandı.

Kaynak: Habermetre