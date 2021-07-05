Mario Balotelli kimdir? Adana Demirspor ile anlaşan Balotelli kaç yaşında, aslen nerelidir? Balotelli hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'e bir dünya yıldızı daha geliyor. Bir dönem İtalya'da büyük ümitler beslenen, İnter, Juventus, Milan'ın yanı sıra Liverpool ve Manchester City formalarını giyen dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli, Adana Demirspor ile anlaştı. Anlaşmanın ve oyuncunun Çarşamba günü Türkiye'ye geleceğinin duyurulmasının ardından internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Balotelli kimdir? Adana Demirspor ile anlaşan Balotelli kaç yaşında, aslen nerelidir?

Süper Lig bir yıldız isme daha kavuşuyor. İsmi her transfer döneminde 3 büyüklerle anılan yıldız isim Mario Balotelli, Süper Lig'in yeni ama futbolun köklü kulüplerinden Adana Demirspor ile anlaştı. Balotelli'nin Türkiye'ye geleceğinin duyurulmasının ardından internette en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Mario Balotelli ile ilgili bilgilere ve biyografisine haberimizin devamından erişebilirsiniz.

MARİO BALOTELLİ KİMDİR?

Mario Barwuah Balotelli12 Ağustos 1990 yılında Palermo, İtalya'da doğan, santrfor mevkisinde oynayan Gana asıllı İtalyan futbolcudur. 2010-2018 yılları arasında İtalya millî futbol takımında forma giydi.

Kariyerine Lumezzane'de başladı. Daha önce 2 kez Barcelona altyapısında denendi. 2007 yılında Inter ile sözleşme imzaladı. Balotelli'yi takıma getiren Roberto Mancini'ydi fakat Balotelli'nin disiplinsiz davranışlarından dolayı takımdan ayrılma kararı aldı.Balotelli, yeni hocası José Mourinho ile zoraki ve pek de iyi olmayan ilişkiler içerisindeydi. Mart 2010'da İtalyan TV şovu Striscia la notizia'da Milan taraftarı olduğunu söylemesiyle sorunları daha da büyüdü. Bu olay onun Inter'de uzun bir kariyer olasılığını bitirmişti. Balotelli, Ağustos 2010'da Manchester City ile sözleşme imzaladı, kariyeri esrarengiz bir şekilde sürprizlerle devam etti.

Balotelli, Ağustos 2010'da Fildişi Sahili ile yapılan dostluk maçında ilk kez İtalya millî futbol takımı formasını giydi.

İtalya'nın Palermo şehrinde, Gana kökenli bir aile olan Thomas ve Rose Barwuah çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi.Bağırsağındaki rahatsızlık nedeniyle yaşam mücadelesi verdi ve bir dizi ameliyattan geçti. Maddi durumu iyi olmayan ailesi, onu evlatlık vermeye karar verdi. Mario, Francesco-Silvia Balotelli çiftine evlatlık verildi. Yeni ailesine alışan Mario'yu Barwuahlar geri almaya çalışsa da Balotelli ailesi her seferinde izin süresini uzatmayı başardı. En sonunda soyadını Balotelli olarak değiştirdi ve biyolojik ailesiyle bağlarını kopardı.

2011 yılında evinde havai fişek ateşledi ve evini yaktı. Bu olaydan kısa süre sonra havai fişek kampanyası için reklam yüzü oldu.

Sık sık kız arkadaş değiştiren Mario, bu yönüyle de basında gündeme geldi.

Balotelli 2012'de GQ'da yer aldı ve burada İngiliz müzisyen Tinie Tempah'ın ardından dünyanın en iyi ikinci giyinen adamı seçildi. Balotelli ayrıca Time dergisinin Kasım 2012 sayısının kapağında da yer aldı.

Balotelli, karma dövüş sanatlarının hayranı ve geçmişte futbolcu olmasaydı profesyonel olarak bu sporda yarışmayı çok seveceğini söylemişti.

Balotelli artık alkol kullanmamaktadır.

Balotelli, 2013 ve 2014 yıllarında Fanny Neguesha ile romantik bir ilişki içindeydi ve onunla nişanlandı.

28 Eylül 2017'de Balotelli, kimliği belirsiz bir kadından doğan Lion adında ikinci çocuk babası oldu.

Lumezzane

Futbola 5 yaşında San Bartolomeo'da başladı ve 12 yaşında Lumezzane ile devam etti. Mario çok çabuk gelişerek birkaç yıl sonra A takıma yükselecek seviyeye ulaştı. Nisan 2006'da, 15 yaşındayken Serie C1'e yükselen takımda boy gösterdi. Lumezzane ile ilk resmi maçına Padova karşısında çıktı.

Inter

Aynı yıl haziran ayında üvey kardeşinin girişimleriyle denenmek üzere Barcelona'ya gitti. 3 maçta attığı 8 golle Barcelona'nın dikkatini çekti ama Mario'nun vatandaşlık durumu konusundaki belirsizlik sorun yarattı. Mario 18 yaşına kadar Balotelli ailesinin resmi oğlu olarak değerlendirilmiyor, Ganalı sayılıyordu. Ancak, İtalyan kulüpleri onunla ilgileniyordu. Fiorentina ve Inter onun için kıyasıya bir mücadeleye girdi ve sonunda bu yarıştan galip çıkan ekip mavi-siyahlılar oldu. Milano şehri kendi evine daha yakındı ve İnter kulübü onu her gün Concesio'daki evinden aldırıp bıraktırmayı vadetmişti. Altyapıdaki bir sezonun ardından Inter'in genç takımını Viareggio'daki gençler turnuvasında şampiyonluğa taşıdı. Balotelli, A takımı formasını ilk kez 16 Aralık 2007 tarihinde giydi. Teknik direktör Roberto Mancini, İnter'in 2-0'lık Cagliari galibiyetiyle sonuçlanan maçın 90. dakikada onu oyuna aldı. Üç gün sonra Reggina ile oynanan kupa maçında deplasmanda sahaya ilk 11'de çıktı ve 2 gol attı. Balotelli, 1 ay sonra Coppa Italia çeyrek finali rövanşında Juventus karşısında forma şansı buldu. İnter'in 3-2'lik galibiyetinde kilit isim oldu. Serie A'da ilk golünü 6 Nisan 2008'de deplasmanda 2-0 kazanılan Atalanta maçında kaydetti.

Zlatan Ibrahimovic ve Balotelli

Balotelli, 4 Kasım 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kıbrıs takımı Anorthosis Famagusta'ya gol atarak, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç İnter Milanlı futbolcu" unvanına 18 yıl 85 günlükken sahip oldu. Daha önceki rekorsa, 18 yıl ve 145 günle Obafemi Martins'e aitti. Nisan 2009'da İnter Milan formasıyla Juventus'a gol attığı 1-1 berabere biten maçta Juventuslu taraftarların "O... çocuğu Balotelli" gibi bir ırkçı tezahürata maruz kalması sonucu İtalya Futbol Federasyonu tarafından Juventus'a sahasındaki bir maçı seyircisiz oynama cezası verilmiştir.

Manchester City

2010-11 sezonu öncesi 20 yaşında Manchester City'ye transfer oldu. Manchester City kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Balotelli 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Balotelli, 2 Ekim 2010'da bir hapishanede kadınlar koğuşunu basmak istmesi sonucu gözaltına alındı ve yarım saat sonra serbest kaldı.

Balotelli en son olarak Fa Cup 3. turunda Watford ile karşılaşacak olan City yaptığı idmanda Mancini ile kavga etmiştir.

Milan

2012-13 sezonunda Milan'a transfer oldu. Roberto Mancini ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Manchester City'den ayrılmasına karar verildi. Internazionale'da oynarken arkadaş ortamında kulübün rakibi Milan'ın formasını giymesiyle gündeme gelen Mario, 2013 devre arasında AC Milan ile anlaştı. AC Milan, Balotelli'nin 45 numaralı formayı giyeceğini açıkladı. Milan formasıyla çıktığı ilk resmi maçta 2 gol kaydetti.

Liverpool

2014-15 sezonunda Liverpool FC'ya 20 ilyon € karşılığında transfer oldu.

Nice

31 Ağustos 2016'da, yaz transfer döneminin son günü, Balotelli bonservissiz transfer üzerinde Nice takımına katıldığını açıklandı.

Olimpik Marsilya

23 Ocak 2019'da Balotelli, Nice ile sözleşmesini feshetti ve sezonun sonuna kadar Marsilya ile sözleşme imzaladı.

Brescia

18 Ağustos 2019'da Balotelli, Brescia'ya bedelsiz olarak transfer oldu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Brescia, 2019-20 Serie A sezonunun sonunda Serie B'ye düşürüldü, bu nedenle sözleşmesinin otomatik yenileme seçeneği etkinleştirilmedi ve Balotelli'nin Haziran ve Temmuz 2020'de defalarca antrenmanı kaçırmasının ardından sözleşme feshedildi.

Balotelli, Kasım 2020'de serbest oyuncu iken evinin yakınlarında bulunan Serie D (4. lig) takımı Franciacorta ile antrenmana çıktı.

Monza

7 Aralık 2020'de Balotelli, Milan'dan eski takım arkadaşı Kevin-Prince Boateng ve antrenör Cristian Brocchi'nin bulunduğu, Silvio Berlusconi'nin de sahibi olduğu Serie B takımı Monza'ya yedi aylık bir sözleşmeyle transfer oldu.

Millî takım kariyeri

Teknik direktör Pierluigi Casiraghi, Balotelli'ye İtalya 21 yaş altı millî futbol takımında ilk kez 15 Kasım 2006'da Danimarka karşısında forma şansı vermiştir. İtalya 21 yaş altı millî futbol takımıyla toplamda 8 kez millî olup 4 gol atmıştır. 28 Haziran 2012 tarihinde oynanan 2012 Avrupa Şampiyonası Yarı final maçında attığı 2 golle İtalyan futbol tarihine geçti. Avrupa Futbol Şampiyonalarında bir maçta iki gol atabilen ilk İtalyan oyuncu 1996 yılında Rusya'ya iki gol atan Pierluigi Casiraghi idi. Balotelli bu maçta attığı iki golle bunu başarabilen 2. oyuncu oldu. Ayrıca İtalya millî takımı bu iki golle Almanya'yı 2-1 yenerek 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'nın rakibi oldu. Finalde ise İspanya'ya 4-0'lık bir skorla yenildiler.

KARİYERİ

21/22 1 Tem 2021 Monza ---> Kulüpsüz

20/21 7 Ara 2020 Kulüpsüz --->Monza

20/21 1 Tem 2020 Brescia Calcio --->Kulüpsüz

19/20 18 Ağu 2019 Olimpik Marsilya ---> Brescia

18/19 23 Oca 2019 OGC Nice---> Marsilya

16/17 31 Ağu 2016 Liverpool ---> OGC Nice

15/16 30 Haz 2016 Milan ---> Liverpool Kiralıktan geri döndü

15/16 27 Ağu 2015 Liverpool ---> Milan Kiralık

14/15 25 Ağu 2014 Milan ---> Liverpool

12/13 31 Oca 2013 Manchester City ---> Milan

10/11 12 Ağu 2010 FC Internazionale---> Manchester City

07/08 1 Tem 2007Inter U19 FC ---> Inter

06/07 31 Ağu 2006 AC Lumezzane ---> Inter U19

05/06 1 Nis 2006 AC Lumezzane ---> Lumezzane