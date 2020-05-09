Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı
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Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı

Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı
09.05.2020 23:59 | Son Güncelleme: 10.05.2020 00:13

Mardin Nusaybin'de 24 Nisan'da çekilen görüntülerde polislerin site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladığı ve zihinsel engelli olduğu belirtilen çocuğu kolundan tutup zırhlı aracın yanına götürdüğü görüldü. Kaymakamlık ise polisin açığa alındığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

24 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma yasağı esnasında kaydedilen görüntülerde Mardin Nusaybin Fırat Mahallesi Toplu Konut 7. Etap bahçesinde oynayan çocuklar, sivil polisler tarafından havaya ateş açılarak kovalandı.

ÇOCUKLAR KAÇTI

Görüntülerde tüm çocukların onlara doğru koşarak gelen polisin ateşlediği silahın etkisiyle korkup saklandıkları görülüyor.

Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU POLİS KOLUNDAN YAKALADI

Zihinsel engelli olduğu belirtilen ve kaçamayan bir çocuk ise görüntülerdeki polis tarafından kolundan tutulup zırhlı aracın yanına götürülüyor.

Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı

POLİS AÇIĞA ALINDI

Nusaybin Kaymakamlığı tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan 2020 Pazar günü ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması sırasında, Nusaybin ilçemiz Fırat Mahallesi'nde devriye görevi ifa eden ekibimize bir grup tarafından taş atılmıştır. Ekip aracından inen görevli polis memuru taş atan grubu dağıtmak saikiyle havaya 1 el ateş ederek kalabalığı dağıtmak istemiş ancak uygun olmayan ve tasvip edilemeyecek bir şekilde çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açmıştır. Hukuka uygun olmayan bu tutum ve davranışları ile hiyerarşik üstlerine bu konudan bilgi verilmemesi nedenlerine bağlı olarak söz konusu polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatılmış ve soruşturmaya devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE AÇIKLAMA YAPTI

Emniyet Genel Müdürlüğü de olayla ilgili şu açıklamayı yaptı "Bazı sosyal medya platformlarında, Mardin'in Nusaybin ilc¸esinde bir sitenin bahc¸esindeki c¸ocuklara polis ekiplerinin mu¨dahalesi hakkında paylas¸ımlara ilis¸kin as¸agˆıdaki ac¸ıklamanın yapılmasına ihtiyac¸ duyulmus¸tur; 24.04.2020 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilc¸esinde bir site bahc¸esinde meydana geldigˆi anlas¸ılan olayla ilgili olarak; polis aracına tas¸ atan c¸ocuklara havaya ates¸ ederek mu¨dahale eden ve olayı zamanında sıralı amirlerine bildirmeyen Polis Memuru hakkında sorus¸turma bas¸latılmıs¸ ve go¨revden el c¸ektirilmis¸tir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Mardin'de tepki çeken görüntü: Polis, site bahçesinde oynayan çocukları havaya ateş açıp kovaladı

Güncel Manşet

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