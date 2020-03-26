Mardin'de evlere servis uygulamasıyla iki haftada 25 bin kitap satıldı
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Mardin'de evlere servis uygulamasıyla iki haftada 25 bin kitap satıldı

MARDİN'de koronavirüs önlemleri kapsamında eve kapanan vatandaşların büyük bölümü, zamanlarını kitap okuyarak geçirmeye çalışıyor.

26.03.2020 07:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 07:55
Mardin'de evlere servis uygulamasıyla iki haftada 25 bin kitap satıldı

MARDİN'de koronavirüs önlemleri kapsamında eve kapanan vatandaşların büyük bölümü, zamanlarını kitap okuyarak geçirmeye çalışıyor. Talep nedeniyle kitapçılar da evlere servis hizmeti başlattı. Kentte son iki haftada satılan kitap sayısı bir yılda yapılan kitap satışına ulaşarak 25 bini geçti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından, salgının önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında eve kapanan Mardinliler, kitap okumaya yöneldi. Kentteki kitapçılar ise vatandaşların talepleri üzerine evlere kitap servisi başlattı. Evde kalanların kitap okumaya yönelmesiyle birlikte son iki haftada satılan kitap sayısı, kentte bir yılda satılan kitap sayısını geçti. Çok yoğun bir dönem geçirdiklerini söyleyen kitapçılar, geçen yıl 25 bin kitap satarken, son iki haftada satılan kitap sayısının 25 bini geçtiğini söyledi.

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI ARTTIBin 500 metrekarelik alanda bölgenin en büyük kitapevinin müdürü Necmettin Uçar, "Çok fazla talep var. Bu talepleri karşılamak için servis araçlarımızla direk evlerine teslim ediyoruz. Son bir hafta 10 günde sattığımız kitap sayısı hemen hemen bir yılda sattığımız kitap sayısını geçti. Koronavirüsten dolayı evlerinde kalan vatandaşlarımıza kitaplarımızı servis araçlarımızla hijyenik bir ortamda elemanlarımız evlerine kadar ek bir ücret istemeden teslim ediyor. Mardin'de son iki haftada en çok Huzur Sokağı, Olasılıksız bir de Karantina kitabı satılıyor. Daha önce kesinlikle bu kadar işimiz olmamıştı. Mardin okuyor. Mardinliler evlerinden çıkmasınlar; güzel zaman geçirsinler, kitap okusunlar, etkinlik yapsınlar, sohbet etsinler, çocuklarıyla oyun oynasınlar diye böyle bir çalışma başlattık. Bu zor günleri inşallah hep beraber atlatacağız" dedi.'KİTAP OKUMAK BU SÜRECE İYİ GELİYOR'Evde uzun süre kalacağı için kitap aldığını ifade eden Remziye Atlı ise "Bu süreç içerisinde kitap okumayı tercih ediyorum. Buraya da kitap almaya geldim. Daha çok kişisel gelişim okuyorum. Evde yeteri kitap olmadığı için gelip buradan aldım. Bu zorlu süreçte kitap okumak daha iyi geliyor" diye konuştu.Kendisi ve çocukları için kitap alan Abdulbasit Deniz de şunları söyledi: "Maalesef dünya genelinde görülen koronavirüs nedeniyle insanların evde kalmasına insanların geleceği açısından daha hayırlı olacağı kararına varıldıktan sonra biz de doğal olarak bu çağrıya uymak durumunda kaldık. Bu süreci daha iyi değerlendirmek için evde ebeveynin modelliğini de göz önünde bulundurarak çocuklarımıza daha iyi zaman geçirmek için kitap okuma fırsatını değerlendirmeye çalıştık. Bu dönem çocuklarımızla beraber kitap okuma alışkanlığı geliştirmek için de bir fırsat oldu. Bu kapsamda özellikle bakmak istediğim elimde olmayan birkaç kitap vardı onları temin etmek için geldim. Bu son dönemde daha çok düşünce tarihi ve felsefi kitapları okuyorum."Daha önce ayda bir kitap bitirirken şimdi haftada iki kitap bitirdiğini anlatan Deniz, "Daha önceleri de düzenli kitap okuyorduk ama iş nedeniyle ve çocukların okula gitme süreciyle birlikte bu daha yavaş oluyordu. Bu süreç ve işlerdeki yavaşlamayla birlikte kitap okuma oranı arttı. Bu da bizim açımızdan iyi bir fırsat oldu" dedi.

Furkan Barak da koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalacağı için kendisi ve evdekiler için uzun bir süre aradan sonra ilk defa kitap aldığını söyledi.


Kaynak: DHA

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