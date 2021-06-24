Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı
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Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, bu sefer fiziğiyle ya da tartışılan güzelliğiyle değil, bambaşka bir olayla gündemde. Geçtiğimiz günlerde Sabancıların torunu Kerem Sabancı Kamışlı ile görüntülenmesinin ardından erkek arkadaşıyla ayrılan Şahin'in eski erkek arkadaşı Marcus, kıskançlık krizine girdi. Eski sevgili, lüks mekanda bastığı Şevval Şahin'in yanındaki Kerem Sabancı Kamışlı'yı denize attı.

2018 yılında gerçekleştirilen 'Miss Turkey 2018' güzellik yarışmasını birinci olarak tamamlayan ve daha sonrasında birincilik elde edecek kadar güzel olmadığı yönünde eleştiriler yapılan Şevval Şahin, bu sefer bambaşka bir olayla gündemde.

Marcus Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı

ERKEK ARKADAŞIYLA AYRILDI

Geçtiğimiz günlerde, Sakıp Sabancı'nın yeğeni Emine Sabancı Kamışlı'nın oğlu Kerem Sabancı Kamışlı ile görüntülenmesinin ardından erkek arkadaşı Marcus Aral ile ayrılan Şevval Şahin, Kerem Sabancı ile lüks bir mekanda yemek yediği sırada eski erkek arkadaşının gelmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Marcus Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı

BİR ANDA KALDIRIP DENİZE ATTI

Hızlı ve sinirli şekilde mekana giren Marcus Aral, gözlerini hemen eski sevgilisiyle Kerem Kamışlı'nın olduğu masaya çevirdi. Koşar adımlarla masaya giden Aral, Şahin'in yanındaki Kerem Kamışlı Sabancı'yı tuttuğu gibi denize attı. Hemen mekandaki garsonlar ve diğer müşterilerin yardımıyla denizden çıkarılan Kerem Sabancı Kamışlı'nın neye uğradığını şaşırdığı görüldü.

"NE OLDU, DENİZE Mİ DÜŞTÜN"

Marcus Aral'ın Kerem Sabancı Kamışlı'yı denize attıktan sonra kameralara yansıyan anlarda, imalı bir şekilde "Ne oldu, denize mi düştün" diye sorduğu duyuluyor. Şevval Sahin'in de eski sevgilisi Marcus'un daha fazla zarar vermemesi için Sabancı'nın önünde durduğu görülüyor.

Marcus Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı

LÜKS MEKANDAKİLER DONDU KALDI

Bu sırada sakince yemeklerini yiyen lüks mekan sahipleri ise kopan gürültü nedeniyle, neler yaşandığını anlamaya çalıştı. Müşterilerin büyük bir şaşkınlık içerisinde yaşananları izlediği görülürken, olaydan daha sonra haberdar oldukları kaydedildi.

Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı - Haberler Magazin
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