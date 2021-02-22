Maraşlı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 7. bölüm canlı izle! Maraşlı yeni bölümde neler olacak? Maraşlı oyuncuları kimler?

TIMS&B Productions imzalı, yönetmeliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur'un kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 8. bölüm ön izleme izle! Maraşlı hangi gün?

MARAŞLI HANGİ GÜN, NE ZAMAN?

Maraşlı her Pazartesi saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

MARAŞLI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bugün yayınlanacak olan yeni bölümün ardından 8. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

MARAŞLI 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Artık kim olduğumu biliyorsunuz!"

Maraşlı 7. Bölüm izle yeni bölüm izle

Maraşlı ve Mahur, Zeliş'i hastaneye götürürler. Maraşlı, bu hainliği Savaş'ın yaptığından emindir ve onu öldürmeye ant içer. Mahur, Zeliş'in yaşadıklarından dolayı kendini suçlamaktadır. Zeliş artık Maraşlı ile de bir iletişim kurmamaktadır. Maraşlı yıkılır. Maraşlı, Savaş'tan intikamını nasıl alacaktır?

İlhan ve Ozan, Savaş ile görüşmeye gideceklerdir ve Savaş yapacağı yeni işleri anlatacaktır. İlhan karşı çıkar ama artık tükenmiştir. Bir karar verir ve Ozan'ın evine gider. İlhan'ı, Ozan'ın evinde bekleyen tehlike ne olacaktır?

Nevzat, Savaş'ın maskeli adamlarından birini bulmuştur. Adama işkence ederek bu olayı Savaş'ın yaptığını onaylatır. Maraşlı, Savaş'a adamı ile adrese yalnız gelmesi üzerine bir not gönderir. Maraşlı ve Savaş'ın büyük yüzleşmesinde neler yaşanacaktır?

Mahur, Necati ve İlhan, eski fotoğraf albümlerine bakarlarken Ömer'in fotoğrafını görürler. Necati, Mahur'a, Ömer'le ilgili önemli bir bilgi verir. Mahur ve Maraşlı bu bilginin peşine düşerler. Maraşlı ve Mahur'un öğrendiği gerçek hem Maraşlı hem de Türel ailesi için bomba etkisi yaratacaktır!

MARAŞLI YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaş, Mahur'u kaçırır, zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur'a çok kötü davranmaktadır. Mahur, ilk defa ölüme çok yaklaşmıştır. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü sanmaktadır. Maraşlı, Mahur'u kurtarmak için nasıl bir yol izleyecek? Savaş, Aziz'den; Mahur'un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı'yı öldürmesini ister. Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı'yı öldürmeyi göze alacak mı? Aziz'den uzun süredir şüphe duyan Maraşlı'nın bu anlaşmadan haberi nasıl olacak? Tüm kartlarını oynayan Savaş, Ozan'ı da tehdit eder. Savaş, Ozan'a 24 saat süre verir. 24 saat sonunda Türel Ailesi'ni ve Ozan'ı hayatlarını değiştirecek bir sürpriz beklemektedir. Mahur, arkadaşı Betül'ün düzenleyeceği kermese Zeliş'i de davet eder. Bu davet Maraşlı'ya tehlikeli gelir ama Mahur'u kıramaz. Kermeste keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş'in mutluluğuna gölge düşer. Kermeste yaşananlar Maraşlı'yı yeni bir yol ayrımına getirecektir. Maraşlı kendini, kızını ve Mahur'u bekleyen tehlikeden nasıl kurtulacaktır?

MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE...

MARAŞLI DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizide başarılı oyuncu Burak Deniz 'Maraşlı', Alina Boz ise 'Mahur' karakterine hayat veriyor. Maraşlı'nın görkemli oyuncu kadrosunda ayrıca; Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati), Cihan Yenici (Ozan) yer alıyor.