Rus saldırılarında Pryluky'de 14 kişi öldü, Ukrayna genelinde can kaybı 20'ye çıktı

Rus saldırılarında Pryluky'de 14 kişi öldü, Ukrayna genelinde can kaybı 20'ye çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'nın Ukrayna genelindeki gece saldırılarında can kaybı 20'ye yükseldi. Çernihiv'in Pryluky kentindeki saldırıda 14 kişi öldü; DSNS, ölenlerin 4'ünün çocuk olduğunu, 50 kişinin yaralandığını bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna genelinde gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
Rusya'nın Ukrayna'ya gece saatlerinde düzenlediği saldırıların bilançosu ağırlaştı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne (DSNS) göre; Rusya'nın Çernihiv bölgesindeki Pryluky şehrinde düzenlediği saldırıda can kaybı 14'e yükseldi. DSNS, ölenlerin 4'ünün çocuk olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Pryluky saldırısında yedisi çocuk 50 kişi yaralandı. Acil durum ekipleri enkazdan biri çocuk 15 kişiyi kurtardı" açıklamasını yaptı.
Pryluky'deki can kaybının yükselmesinin ardından, Rusya'nın Ukrayna genelinde gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.