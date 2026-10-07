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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa

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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa Haber Videosunu İzle
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından başkanvekilliği ve meclis birinci başkanvekilliği görevlerinden istifa etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den ayrılmasının ardından Ak Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini, parti Genel Merkezi'ndeki "Ak Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı"nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

ZAFER LEVENT YILDIR İKİ GÖREVİNDEN BİRDEN İSTİFA ETTİ

Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır görevlerinden istifa etti. Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekilliği ile Meclis Birinci Başkanvekilliği görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Yıldır, istifasını ilgili birimlere sunduğunu belirterek, "Kararlar Daire Başkanlığı'na ve Yazı İşleri birimine istifamı sundum" ifadelerini kullandı.

YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİK GÜNDEME GELEBİLİR

Cemil Tugay, haziran ayında CHP'den istifa etmişti. Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminde göreve değişikliğinin gündeme geleceği belirtildi.

 
Kaynak: ANKA
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıermisadam1983:

çokta tın

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Haber YorumlarıKemal TEKINAY:

onurlu davranisiniz istifaniz,icin tebrik, oyumu satmadiginiz dik durdugunuz icin TESEKKUR, ederim,

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Haber Yorumlarısmc6hkb9s5:

ona bundan sonraki siyasi hayatında başarılar dilemiyorum

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