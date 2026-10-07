Galatasaray'da 860 milyon euroluk borç çıkışı! Dursun Özbek cevap verdi

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ertay Örmen, kulübün Ekim ayı Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Örmen, kulübün borcuyla ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.

"2 YILDA 155 MİLYON EURO FAALİYET ZARARI YAZMIŞIZ"

Ertay Örmen, " Galatasaray'ın toplam hasılatı 23,8 milyar TL. Şu ana kadar yapılan en yüksek gelir. Ve bu gelire rağmen 3,4 milyar TL zarar etmişiz." dedi.

Örmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes geliri ve kazancı konuşunca gider ve borç kısmını konuşan hiç kimse yok. Aramızda konuşuyoruz, sosyal medya farklı bir yerde. Bu kadar hasılat varken faaliyet zararı yapıyorsak bir yerde yanlış yapıyoruz demektir.

2 yılda tam 155 milyon Euro faaliyet zararı yazmışız. Faaliyet zararı yazarsanız borç ödeyemez, nakit akışınız sıkıntıya girer. Kısmi olarak olsa da gelecekte ciddi olarak nakit krizi bizi beklemekte. Galatasaray'ın toplam borç ve yükümlülüğü, şarta bağlı yükümlülükler dahil, 45,7 milyar TL'dir. Bunun karşılığı 860 milyon Euro'dur."