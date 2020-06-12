Manisa nerede? Manisa'da gezilecek yerler nereler? Manisa ne ile meşhur?
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Manisa nerede? Manisa'da gezilecek yerler nereler? Manisa ne ile meşhur?

Manisa'nın nesi meşhur? Manisa'da neler yapılır? Manisa'da düzenlenen festivaller neler? Manisalı ünlüler kimler? Şehzadeler şehri Manisa için gezi rehberi

Manisa nerede? Manisa'da gezilecek yerler nereler? Manisa ne ile meşhur?
12.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:11

Ege Bölgesi'nin en büyük ikinci şehri olan Manisa'da 17 ilçe vardır. Çevresi dağlarla çevrili şehrin Gediz Ovası, Türkiye için önemli bir tarım kaynağıdır. Şehirde sanayi sektörü de çok gelişmiştir.

Şehzadeler Şehri Manisa'da ilk yaşayanların Magnetler olduğu tahmin ediliyor. Şehire yüzyıllardır sırasıyla Hititler, Frigler, Yunanlar, Lidyalılar, İranlılar, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar hakim olmuştur.

Şehirde gezebileceğiniz pek çok antik kent, tarihi kalıntı, kaplıca ve doğal manzara görebilirsiniz.

MANİSA NEREDEDİR?

Uşak, Kütahya, İzmir, Balıkesir, Aydın ve Denizli ile komşu olan Şehzadeler Şehri Manisa, Ege Bölgesi'nde yer alır.

Şehrin etrafı dağlarla çevrilidir. Yunt Dağı, Yamanlar Dağı, Bozdağlar ve Simav Dağları arasında bereketli Gediz Ovası'na da sahiptir.

MANİSA'DA GEZİLECEK TARİHİ YERLER NERELER?

Manisa Kalesi

İç ve dış kısımlardan oluşan kalenin kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Manisa Kalesi, Bizans mimarisine özgü teknik özellikler bulundurur, fakat daha eski kalıntılar olduğu da keşfedilmiştir. Planı beşgen bir yapıya sahiptir, bu yüzden "sandık kale" de denir.

Muradiye Camii

Mimar Sinan'ın eşsiz eserlerinden olan cami, Sultaniye ilçesindedir. III. Murat döneminde yaptırıldığı zaman külliye olarak tasarlanmıştır. Klasik Osmanlı mimarisine örnek olan cami, kesme taş ile yapılmıştır. Mimar Mahmut Ağa'nın başlattığı çalışma vefat etmesi sebebiyle, Mimar Mehmet Ağa tarafından tamamlanmıştır.

Manisa nerede? Manisa'da gezilecek yerler nereler? Manisa ne ile meşhur?

İvaz Paşa Camii

1484 yılında İvaz Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kesme taş ve tuğla işçiliği kullanılarak yapılan cami de İvaz Paşa'nın mezarı da bulunuyor. Çini sanatı ve geometrik süslemeli ahşap minberiyle dikkat çekiyor. Ayrıca, Edirne'de bulunan Üç Şerefeli Camii'nin minyatürü olarak tanımlanıyor. Bu caminin ise Mimar Sinan'ın hocası Müslihiddin Ağa tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Sardes Antik Kenti

Demir Çağı Lidyalılarının başkenti olan bölge, Salihli ilçesi sınırlarında yer alıyor. Batı Anadolu'ya hakim olan imparatorluğun ve sikkenin doğum yeri olan antik kent, çok önemli bir konumdadır. Sardes, Lidyalılar ile doğrudan bağlantılı tek şehirdir.

Antik kent yakınlarında yer alan Bin Tepeler, tümülüs mezarlıkların bulunduğu yerdir. Kraliyet mezarlığı olarak da bilinen bölge, M.Ö. altıncı ve beşinci yüzyılların peyzaj düzenini de aktarıyor.

Manisa nerede? Manisa'da gezilecek yerler nereler? Manisa ne ile meşhur?

Thyateria

Akhisar ilçesinin antik çağ döneminde ismi Thyateria olarak geçmektedir. Arkeolojik kazılar günümüzde hala devam etmektedir. Yapılan incelemelere göre, Makedonyalılara ait olduğu düşünülen bir koloni kentidir. Lidyalıların da yaşadığı bölgede, hristiyanlığın ilk yedi kilisesinden biri olan yapı Thyateria'da bulunuyor.

Manisa'da pek çok antik kent bulunuyor. Bunlardan bazıları ziyaret etmeye pek uygun olmasa da turist çekiyor. Aigai Antik Kenti ve Saittai (Sidas) Antik Kenti çok turist çeken diğer antik kentlerdir.

Manisa nerede? Manisa'da gezilecek yerler nereler? Manisa ne ile meşhur?

Manisa Arkeoloji Müzesi

Müzenin kurulma hikayesi 1934 yılına dayanır. Halkın çabaları ile toplanan tarihi eserler, 1585 yılında III. Murat tarafından yaptırılan Muradiye Medresesi'nde sergileniyor. Medrese günümüzde müze olarak kullanılıyor.

Muradiye Külliyesi'nde bulunan İmarethane bölümü, günümüzde Arkeolojik kalıntıların sergilendiği bölümdür. Müzede antik kentlerden çıkarılan eserler de sergileniyor.

MANİSA'DA GEZİLECEK DOĞAL GÜZELLİKLER NERELER?

Spil Dağı Milli Parkı

Mitolojiye konu olan Spil Dağı, florası ve tarihi zenginliği ile göz dolduruyor. Ayrıca bölgede pek çok mağara da bulunuyor. 1517 metre yüksekliğindedir.

Ağlayan Kaya

Efsaneleşmiş hikayesiyle uluslararası bir üne sahiptir. Spil Dağı yakınlarında yaşayan, Niobe'nin 12 çocuğu olmuştur. Zeus'un eşi Leto'nun ise iki çocuğu olmuştur. Bu yüzden Niobe sürekli bununla övünürmüş. Tanrıça Leto bu duruma sinirlenir ve çocukları Artemis ve Apollon'a bir görev verir: Niobe cezalandırılacaktır. Artemis ve Apollon Niobe'nin tüm çocuklarını öldürür. Bu acıya dayanamayan Niobe sürekli ağlar. Tanrı Zeus onun acısına son vermek için Nioebe'yi Spil Dağları eteklerinde taşa çevirir.

Kula Peribacaları

Doğal sit alanı ilan edilen Kula Peri Bacaları, Koladokya olarak da adlandırılır. Hangi yıllar arasında meydana geldiği belli değildir. Şiddetli yağmur ve rüzgarla oluşan yapılar, tabiat harikaları arasında yer alır.

Manisa nerede? Manisa'da gezilecek yerler nereler? Manisa ne ile meşhur?

Kurşunlu Kaplıcaları

Piknikçilerin de uğrak yeri olan bölge, şehir merkezine 65 kilometre uzaklıktadır. Şifalı suları sebebiyle Manisa her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, ziyaretçilerine etkileyici manzara sunuyor.

Şifalı suların, deri hastalıklarına, kadın hastalıklarına, solunum yolu hastalıklarına, sinir hastalıklarına ve romatizmaya iyi geldiği tahmin ediliyor.

Şehirde ayrıca Urganlı Kaplıcaları, Emir Kaplıcaları, Saraycık Kaplıcaları, Sart Kaplıcaları (Çamur Hamamı) da bulunur.

MANİSA'DA NELER YAPILIR?

Spor turizmi açısından pek çok imkana sahip olan Manisa'da, su sporları, kara sporları ve hava sporları yapabilirsiniz.

Kara turizmine örnek olarak avcılık, atıcılık, trekking ve dağcılık örnek olarak verebiliriz.

Manisa nerede? Manisa'da gezilecek yerler nereler? Manisa ne ile meşhur?

Olta balıkçılığı şehirde çok yerde yapılır.

Spil Dağı'nın kuzey yamaçlarında yamaç paraşütü yapabilirsiniz.

MANİSA'DA NE YENİR? MANİSA'NIN NESİ MEŞHUR?

Manisa kebabı

Odun köftesi

Börülce tator

Simit ekmeği

Sultaniye üzümü

Mesir macunu

Sultan çayı (Mesir çayı)

MANİSA'DA DÜZENLENEN FESTİVALLER

Manisa Mesir Festivali

Cirit Festivali

Manisa nerede? Manisa'da gezilecek yerler nereler? Manisa ne ile meşhur?

Geleneksel Kula Yağlı Pehlivan Güreşleri

Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri

Karaelmas Kültür ve Sanat Festivali

Uluslararası Turgutlu Kültür Sanat ve Bağbozumu Şenlikleri

MANİSALI ÜNLÜLER KİMLER?

Yusuf Atılgan

Kenan Evren

İlhan Şeşen

Demet Evgar

İsmail Ege Şaşmaz

Bülent Arınç

Umut Oran

Kibariye

Mehmet Erdem

Onur Kıvrak

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