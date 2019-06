Manisa'da hükümlü ve tutukluların el emekleri sergilendi

MANİSA - Manisa'da Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner'in katılımıyla Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından her yıl Türkiye genelinde farklı illerde düzenlenen, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı bu yıl Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Manisa'da açıldı. Açılışta Denizli Hasan Erbil Eğitim Merkezi Ceza ve Tevkifevleri Halk Oyunları topluluğu tarafından halk oyunları gösterisi sergilenirken, Şehzadeler Mehter Takımı da marşlar söyledi. Açılışta konuşan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "İşyurtları kapsamında yürütülen çalışmalar sayesinde hem ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların atıl iş güçleri üretim ve hizmete dönüştürülmekte hem de sağlanan katma değer ile ülke ekonomisine fayda sağlamaktadır. Hükümlü ve tutuklulara umut verip onları hayata bağlayacak olan şey üretmektir. İşyurtlarında yükümlü ve tutuklulara verilmekte olan meslek ve sanat sayesinde hayata yeni bir başlangıç yapmak isteyen hükümlülere geçimlerini sağlayacak bir meslek öğretilmektedir. Cezasını tamamlayarak hayata yeniden başlayanların iş sahibi olabilmeleri toplumsal konulara daha kolay adapte olmalarını sağlayacak ve yeniden suça yönelmelerini engelleyecektir. Amaç hem devlet hem de toplum olarak insanı kazanmak olmalıdır" dedi.

Cezaevinde çalışarak ailesine destek olan vatandaşların da bulunduğunu söyleyen Vali Deniz, "Bu coğrafyada huzurlu olabilmek için en önemli şey üretmek. Her alanda üretmek zorundayız. Onun için kadınımız erkeğimiz ve cezaevindeki vatandaşlarımız da üretime katkıda bulunması çok kıymetli. Çünkü onlar burada bir mesleki beceri kazanıyorlar. Cezaevinde çalışıp emeğinin karşılığını alarak ailelerine destek olan vatandaşlarımız var" diye konuştu.

"El sanatlarının aktarılmasında önemli bir köprü oldu"

Vali Deniz'in ardından konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, "İşyurtları kurumu bünyesinde gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışmaları tahliye olan hükümlülerin toplumsal hayata tutunarak sorumluluk sahibi olmalarını sağlamaktadır. Meslek edindirme çalışmalarımız sayesinde işyurtlarında çalışarak kendilerine verilen teorik bilgileri pratiğe dönüştüren hükümlü ve tutuklularımız bu eğitimler sayesinde ekip çalışması ve zaman yönetimi becerisini geliştirmektedirler. Bu anlamda işyurtlarımızda bulunan hükümlü ve tutukluların mesleki eğitimlerle topluma kazandırılmaları için 1997 yılında bakanlığın bağlı kuruluşu olarak Ceza ve İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu kurulmuştur. Bu kurum el sanatlarımızın nesilden nesile aktarılması konusunda önemli bir köprü oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

"52 binden fazla hükümlü ve tutuklu çalışmaktadır"

303 işyurdunda 52 binden fazla hükümlü ve tutuklunun çalıştığını söyleyen Öner, "Sayıları 303'e ulaşan işyurtlarında 52 binden fazla hükümlü ve tutuklu çalışmaktadır. Tarımsal faaliyetler açısından tarım uygulamaları hakkında eğitimler verilmekte, modern seracılık çalışmaları devam etmektedir. Değişik coğrafyalara sahip bir çok ceza infaz kurumumuzda 122 bin 977 metre kare alanda seracılık faaliyetleri devam etmektedir. Yapılan bu faaliyetlerle hem hükümlülerin meslek edinmeleri sağlanmakta hem de kurumların ihtiyaçları önemli ölçüde giderilmektedir. İşyurtları tarafından hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri ve ya var olan mesleklerini geliştirerek topluma faydalı bireyler olarak kazandırılmaları amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çağdaş üretim koşullarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile kasaplık et işletmeciliği gibi faaliyetler 16 ceza infaz kurumu işyurdu bünyesinde devam etmektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Öner ve protokol stantları gezerek ürünleri inceledi. 25-30 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerine açık olacak fuarda 62 farklı ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüğü bünyesindeki ürünler satışa sunuldu.

Açılış törenine Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: İHA