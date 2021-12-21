Manisa Büyükşehir'den 4 İlçeye 9 Bin 540 Fidan Desteği

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle toprakla buluşacak fidanları teslim alan üreticiler, sağladığı destekler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilere verdiği destekleri sürdürüyor. Bu kapsamda 2021 yılında duyurusu yapılan ve 100 bin meyve fidanını toprakla buluşturacak olan 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında fidan dağıtım törenleri gerçekleştirildi. Üreticiyi sertifikalı fidanlarla buluşturmak, üretime teşvik etmek, ürün kalitesini arttırmak, nüfusun yiyecek ve tarımsal ürün ihtiyaçlarını karşılamak, tarıma dayalı sanayinin hammadde ihtiyacının devamlı olarak karşılanması ve ihracatta önemli bir yeri olan tarımsal ürünlerin yetiştirilmesine kaynak olması amacıyla proje kapsamında Kırkağaç, Soma, Akhisar ve Saruhanlı'da 106 üreticiye 9 bin 540 adet zeytin, ceviz ve badem fidanı dağıtıldı. Kırkağaç ve Somalı üreticiler için düzenlenen fidan dağıtım programına Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve üreticiler katıldı. Programda konuşan Daire Başkanı Yılmaz Usta, dağıtımı yapılan fidanların dikimi esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında üreticilere bilgiler aktardı. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e Kırkağaçlı çiftçilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Bizim kırsal bölgelerimizde bu fidanların dağıtılması bizim için çok önemli. İnşallah bu fidanlar büyüdükçe Kırkağaç'ımız ve çiftçilerimiz gelişecektir" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki Yıl Hedef 150 Bin Fidan"

Akhisar ve Saruhanlılı üreticiler için ise Akhisar'da fidan dağıtım töreni gerçekleştirildi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Vedat Öğütveren ve üreticiler katıldı. Daha önce bölgede toplantı yaparak nerede, hangi fidanların dağıtılacağı noktasında fikir alışverişi yaptıklarını dile getiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Daha önceden burada toplantılar yapıp nerede neyi yaparsak doğru olacağı noktasında fikir alışverişi yapmıştık. Bu bölgede ceviz ve bademin yaygınlaştırılmasının doğru olacağı yönünde tespit yapılmasıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e bunu sunduk. Bu sene farklı meyve türlerine 100 bin fidanı üreticilerimize dağıtıyoruz. Önümüzdeki yıl için hedefimiz 150 bin fidana çıkmak. Üreticinin ürettiği ürünü satmak için uğraşması değil, alıcının kapasite olan bölgeye gelmesini sağlayana kadar biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu desteklerimizi devam ettireceğiz. Tarıma ayırdığımız bütçeyi de her geçen gün arttırıyoruz. Sulama, örtü altı yetiştiriciliği ve diğer konularda çalışmalarımız devam edecek. Yılbaşından sonra tekrar fidan desteği için başvurularımızı başlatacağız. Bu aylar süren bir çalışma. Planlı, programlı ve bölgedeki paydaşlarımızla fikir alışverişi içerisinde çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Başkan Ergün'e Teşekkür Ettiler

Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e üreticilere sağlanan destekler nedeniyle teşekkürlerini iletti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç da, destekler nedeniyle teşekkür ederek, farklı meyve çeşitleriyle değil, Akhisar'ın yüksek kesimlerinde ceviz ağırlıklı desteklemelerin yapılması gerektiğini belirtti. Konuşmaların ardından fidanlar üreticilere teslim edildi. Üreticiler de kendilerine sağlanılan destekler için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet