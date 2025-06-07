Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son durumu nedir? Elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı öldü mü? SON DAKİKA

Manisa'da yaşanan beklenmedik bir gelişme, gündeme bomba gibi düştü. Elektrik akımına kapıldığı öne sürülen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hakkında sosyal medyada birçok iddia dolaşırken, sağlık durumuyla ilgili yapılan son açıklamalar dikkat çekti. Peki, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek öldü mü? Elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son durumu nedir? İşte, detaylar…

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FERDİ ZEYREK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL? (SON DAKİKA GELİŞMELERİ)

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, "Yoğun bakım süreci olması gerektiği şekilde sürdürülüyor" açıklamasında bulundu. Öte yandan AK Parti cephesinden de geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Ferdi Zeyrek'in önceki gece saatlerinde yaşadığı olay, Manisa'yı ve tüm Türkiye'yi endişelendirdi. Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede, havuz sistemindeki arızaya müdahale etmek isteyen Zeyrek, elektrik akımına kapıldı. Saat 23.30 sıralarında yapılan ihbarla birlikte 112 sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in son durumu

İlk müdahale sırasında kalbinin durduğu belirlenen Başkan Zeyrek'e, sağlık görevlileri kalp masajı uygulamaya başladı. Ardından ambulansla Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne nakledilen Zeyrek'e burada da yaklaşık 35 dakika boyunca kalp masajı yapılmaya devam edildi. Yaklaşık 70 dakikalık yoğun müdahale sonrası kalp yeniden çalıştırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu

Olayın duyulmasının ardından CHP'li yetkililer, partililer ve yakın çevresi hastaneye akın etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de gece saatlerinde hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ferdi Zeyrek'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.