Manavgat alevlere teslim, belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz
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Manavgat alevlere teslim, belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Manavgat'ta 4 ayrı noktada çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Olayla ilgili son durumu aktarmak için CNN Türk canlı yayınına bağlanan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Yangının boyutu çok büyük. Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde alevler, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı.

"NEREYE MÜDAHALE EDECEĞİMİZİ ŞAŞIRDIK"

Yangınla ilgili son durumu aktarmak için CNN Türk canlı yayınına bağlanan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Haber alamadığımız noktalar var. Yangın yerleşim yerlerine sıçradı, boyutu çok büyük. Büyümeye devam ediyor. İnanın neyle mücadele ettiğimizi şu an bilemiyoruz. Nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Bölgemizdeki en büyük yangınla karşı karşıyayız" dedi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR

Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle insanlar evlerini terk etti. Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki hastalar ise tahliye ediliyor.

Manavgat alevlere teslim, belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz
Manavgat'ta vatandaşlar su şişeleriyle alevlere müdahale ediyor
Manavgat'ta vatandaşlar su şişeleriyle alevlere müdahale ediyor
Son dakika haber... Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haber... Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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