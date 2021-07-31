Manavgat'a giden Yusuf Güney, yeniden yanmaya başlayan ağaçlara müdahale etti
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Manavgat'a giden Yusuf Güney, yeniden yanmaya başlayan ağaçlara müdahale etti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Mağdur olan vatandaşlara yardım etmek için Manavgat'a giden Yusuf Güney, aracıyla seyir halindeyken gördüğü küçük yangınlara müdahale etti. Instagram'dan takipçilerine seslenen Güney, "Sönen yangınlar yeniden alevlenebiliyor. Lütfen dikkat edelim" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda kendisini istediği yere götürmeyen taksi şoförü ile tartışan Yusuf Güney, Manavgat'ta başlayan ve birçok bölgeye sıçrayan yangınlar için şehre gitti. Köyleri gezerek mağdur vatandaşlara yardımcı olmaya çalışan şarkıcı, bir konu için de herkesi duyarlı olmaya davet etti.

KÜÇÜK YANGINLARA MÜDAHALE ETTİ

Aracıyla seyir halindeyken söndürülen ormanlarda yeniden başlayan yangınlara şahit olan şarkıcı, yangın tüpüyle müdahale etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Güney, "En korktuğum şey. Söndü diye bırakılan bazı yerler tekrardan yanmaya başlıyor. Ağaç kökleri yeniden yanıyor" dedi.

Manavgat'a giden Yusuf Güney, yeniden yanmaya başlayan ağaçlara müdahale etti

"HER YER YANIYOR"

Ormanlık alanda elinde yangın tüpüyle gezen ve gördüğü küçük yangınlara müdahale eden Yusuf Güney, "Kafayı yiyeceğim her yer yanıyor. Allah belanızı versin" dedi.

YANGINDA DOĞAN BUZAĞIYI DA ZİYARET ETTİ

Yusuf Güney, Manavgat'taki yangında evi, ahırı, otomobili ve hayvanları telef olan Sercan Bayat'ı da ziyaret etti. Yangın sırasında bir keçisi doğum yapan Bayat, doğan buzağıya da "Mucize" adını verdi. Şarkıcı da yeni doğan buzağıyı kucağına alarak sevdi.

Manavgat'a giden Yusuf Güney, yeniden yanmaya başlayan ağaçlara müdahale etti
Serdar Bayat

Güney ziyaretlerinden önce yangından zarar görmeden kurtulan hayvanlara yemek ve su dağıtmayı da ihmal etmedi.

Manavgat'a giden Yusuf Güney, yeniden yanmaya başlayan ağaçlara müdahale etti
Manavgat'a giden Yusuf Güney, yeniden yanmaya başlayan ağaçlara müdahale etti
Manavgat'a giden Yusuf Güney, yeniden yanmaya başlayan ağaçlara müdahale etti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
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