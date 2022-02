Mamak'ta Ortaköy Mahalle Konağı hizmete açıldı

İlçe genelinde hizmete açtığı mahalle konaklarına bir yenisini daha ekleyen Mamak Belediyesi, Ortaköy Mahalle Konağı'nın da açılışını gerçekleştirdi.

Tarihi Ankara evi görünümünde olan konağın açılışına, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP İlçe Başkanı Mustafa Esen, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mamak ilçesinin yaklaşık 700 bin nüfusuyla Ankara'nın en önemli ilçelerinden birisi olduğunu ifade eden Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, "Bu büyük ilçemizde mahallelerimizde insanlara yönelik hizmetlerin yapılması büyük önem arz etmekte. Bizler hep birlikte başta belediyemiz olmak üzere muhtarlarımız, siyasilerimiz el ele vererek ilçemizi çok daha güzel yerlere getirebilmek için çaba sarf etmekteyiz. Her hafta bir açılış gerçekleştirmekteyiz. Amacımız güzel ilçemiz Mamak'ın bir marka şehir haline getirmek. Bu duygu ve düşüncelerle konağımızın mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Köse'den sebze fidesi müjdesi

Aralık ayından beri her hafta sonu yeni bir eserin açılışı yaptıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bugüne kadar hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği ve eser belediyeciliği anlayışıyla ilçemize pek çok eser kazandırdık. 19 tane kütüphane, 19 tane Millet Kıraathanesi, buradaki eserimiz olduğu gibi 6 tane Konak, 5 tane Gençlik Merkezi, 3 tane Aile Merkezi olmak üzere pek çok tesisi güzel Mamak'ta faaliyete geçirdik. Mamak'ta her mahallemizde güzel çalışmalar yapıyoruz. Özellikle 'Genç Dostu Mamak' sloganımız çerçevesinde gençlerimizi daha da güvenli bir şekilde geleceğe hazırlamak için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda güzel Mamak, tarım ve hayvancılığı olan bir ilçemizdir. Geçen hafta itibari ile özellikle kendi bahçesi olan hemşerilerimize sebze fidesi vermekte ilgili başvurularımızı açtık. İstiyoruz ki her taraf yeşillensin güzel Mamak'ı yeşile boyayalım" açıklamasında bulundu.

Başkan Köse'den festival daveti

Bugüne kadar birçok sosyal etkinlik düzenlediklerini de ifade eden Başkan Köse, "Ben buradan ay sonunda yapacağımız festivale de güzel hem şeylerimi davet etmek istiyorum. Bu ayın sonunda Ankara Festivali'ne güzel hemşehrilerimizi şimdiden davet etmek istiyorum. Ankara'nın pek çok değerini o festivalde yansıtacağız. Konağımızın tasarımından yapımına, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, firma yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Komşuluk bağlarımızı güçlendireceğimiz, kutsal aile bağlarımızı koruyacağımız, akraba ilişkilerini koruyacağımız ve bunun bir nişanesi olacak olan güzel konağımızın Ortaköylü hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ANKARA