Son dakika... MALTEPE'DE SEDANUR'UN ÖLÜMÜ; ŞÜPHELİNİN 19 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de bir rezidans odasının altınca katında 24 yaşındaki Sedanur Şen'in uyuşturucu kullanarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Şen'e uyuşturucu temin ettiği iddia edilen şüpheli Serdar Yazıcı'nın (32) bu suçtan daha önceden de kaydı olduğu vurgulandı. Şüpheli Yazıcı hakkında "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 9 Eylül 2021 günü saat 11.30 sıralarında Sedanur Şen'in bir rezidansın altıncı katındaki 40 numaralı odada öldüğünün ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Ölü muayene tutanağına göre suça konu oda önünde mavi renkli çanta içerisinde bir adet tabanca, 9 adet mermi bulunan şarjör ve uyuşturucu ile uyuşturucu içmek için kullanılan düzenekler olduğu belirtildi.

ŞEN'İN ÖLÜM SEBEBİNİN UYUŞTURUCU VE UYARICI MADDE SONUCU MEYDANA GELDİĞİ BELİRTİLDİ

Otopsi raporuna da yer verilen iddianamede Sedanur Şen'in ölüm sebebinin uyuşturucu ve uyarıcı madde sonucu meydana geldiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda şüpheli Serdar Yazıcı'nın da kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı kaydedildi.

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TOPLAMDA 19 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Serdar Yazıcı'nın "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi istenirken, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapsi talep edildi. Tutuklu şüpheli Serdar Yazıcı, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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