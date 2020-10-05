Defalarca eşinin amcasının saldırılarına maruz kalan genç kadın, sosyal medyadan yardım istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

Defalarca eşinin amcasının saldırılarına maruz kalan genç kadın, sosyal medyadan yardım istedi

05.10.2020 16:26 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:42

İstanbul Maltepe'de bir çocuk annesi kadın, 1 ay önce eşinin amcasının tehditlerine ve tacizine maruz kaldığını söyleyerek yardım istemişti. Kadın ve ailesi dün akşam tekrar saldırıya uğradıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Saldırıların sürdüğünü söyleyen kadın, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Maltepe Gülsuyu'nda iddialara göre; eşi Benhur Ocak ile birlikte kayınpederi Kurtuluş Ocak'a ait binada yaşayan 1 çocuk annesi Gökçen Ocak, eve yaptırdıkları tel örgü yüzünden Benhur Ocak'ın amcası Fuat Ocak ve kuzeni Aykut Ocak ile kavga etmeye başladığını söylemişti. Aykut Ocak'ın; amcası, yengesi ve kuzenine doğru ateş ettiği sırada Gökçen Ocak'ın kayınvalidesi Güleren Ocak yaralanmış, Aykut Ocak'ın babası Fuat Ocak, ailenin şikayetini geri alması için Gökçen Ocak'a taciz ve tehditlerde bulunmaya başlamıştı. Gökçen Ocak, uğradığı taciz ve tehditleri sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerden yardım istedi.

Dün yaşanan olayda ise iddiaya göre Gökçen Ocak, kızı ve kayınvalidesi Güleren Ocak ile birlikte sokakta yürüdüğü sırada aralarında husumet bulunan kişiler ile yeniden karşılaştı. Yaşanan kavga sonucunda yaralanan Ocak ailesi yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı ve saldırganlardan şikayetçi oldu. Gökçen Ocak, "Bu olayın zaten geçmişe dayalı bir yönü var. Devamlı tehdit ediliyoruz, taciz ediliyorum. Dün dışarı çıktığım anda bize saldırmaya başladılar. Kapımızın önünde koruma polisleri olmasına rağmen biz çığlık attık, yardım istedik polisten. Fakat polisler 2 kişi, karşı taraf 6-7 kişiydi. Bize saldırınca polis de müdahale edemedi olaya. Darbedildim, kayınvalidemin eli kırıldı. 16 yaşındaki kaynımın kafası yarıldı. Biz bu şekilde devamlı darp, şiddet görüyoruz. Sokağa çıkamıyoruz. Küçücük çocuğumun yanında ben dayak yedim. Şikayet etmeye geldim, tekrar tekrar şikayet edeceğim. Sesim duyulana kadar onlar gerekli cezayı alana kadar asla susmayacağım. Ya ben öleceğim ya da benim sesim duyulacak en sonunda" dedi.

"BAKKALA SIĞINMAK ZORUNDA KALDIK"

Gökçen Ocak'ın kayınvalidesi Güleren Ocak ise, "Ben bu şahıslar tarafından Nisan'ın 13'ünde vuruldum. Vurulmadan iki ay önce polise şikayette bulundum. Dedim ki, 'bu şahıs beni tehdit ediyor'. 16 yaşındaki oğlum için de çocuk şubeye şikayette bulunduk. 'Bu adam silahı bize gösterdi, tehdit altındayız dedik' ama adamlar geldi ifadelerini verdiler, ellerini kollarını sallayarak mağduru oynayıp gittiler. Dün de ben evden çıktım. Bir üst sokakta annemler oturuyor. Gelinimle onlara gidiyordum. Annemlere gidip 1-2 saat oturup dönelim dedik. Biz çıkarken onlarla karşılaştık yolun başında. Fuat Ocak ve Muhdet Ocak, bize hakaret etmeye başladılar. 'Sizi burada yaşatmayacağız' diyerek hakarette bulundular. Tabii biz yanımızda çocuk var diye hiçbir şey demeden kenara çekilince polis diye bağırdık. Polisler hemen koşup geldiler. Onlar hemen aradan evlerine kaçtılar. Meğerse hepsi bekliyorlarmış. Onlar 7-8 kişiler, biz 3 kişiyiz. Biz çocuğun derdine düşmüşüz. Bakkala sığınmak zorunda kaldık. O arada darbedildim. Parmağım kırıldı, kaburgamda kırıklarım var. Hastane raporlarım var. Benim çocuğumun kafasına tüple vuruldu. 8 tane dikiş atıldı oğluma." diye konuştu.

"SENİN CANINI YAKACAĞIZ"

Ocak, "Beni vuran şahıs, Fuat Ocak'ın oğlu tutuklandı. 10 yıl 4 ay caza almış. 'Biz de senin oğlunu öldüreceğiz' dediler. 'Benhur'u öldüreceğiz, senin canını yakacağız' dediler. 'Sen neden vuran kişiyi gördüm diyorsun, görmedim diyeceksin' dediler" şeklinde konuştu.

Defalarca eşinin amcasının saldırılarına maruz kalan genç kadın, sosyal medyadan yardım istedi
Defalarca eşinin amcasının saldırılarına maruz kalan genç kadın, sosyal medyadan yardım istedi
Defalarca eşinin amcasının saldırılarına maruz kalan genç kadın, sosyal medyadan yardım istedi
Defalarca eşinin amcasının saldırılarına maruz kalan genç kadın, sosyal medyadan yardım istedi
Defalarca eşinin amcasının saldırılarına maruz kalan genç kadın, sosyal medyadan yardım istedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

Haber Yorumları (1)
ADİL: polisin bütün yetkilerini elinden aldılar kimlik bile soramaz hale geldi belki teröristler aramızda geziyor ama polis kimlik bile soramıyor insanlar iyice şımardı polise hakaret normal hale geldi polisi dövmeye kadar ilerlettiler polis en ufak müdahalede bulunsa görevden atılıyor polisim sahipsiz böyle olmaz kendini üstün gören aşağılık kişilere polis sorunsuz müdahale edebilmeli adı ünvanı ünü ne olursa olsun.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Ayhan Bilgen Berat Albayrak Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Şehrazat Cem Yılmaz Ercan Kesal Türkan Şoray
Spor Samatta Fatih Terim Mbaye Diagne Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Daha Fazla Beşiktaş Futbolcu Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Defalarca eşinin amcasının saldırılarına maruz kalan genç kadın, sosyal medyadan yardım istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 19:42:25. #1.14#
title