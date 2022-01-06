"Malatya'nın Kültürel Vizyonuna Değer Katan Bir Merkez"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Kiltepe mahallesinde faaliyete geçen Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, eğitim ve kültürel hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla bir araya geldi.

Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek etkinliklerin düzenlediği Erdem Okulu sınıflarını gezerek 4 ile 6 yaş gruplarındaki çocuklar tarafından yapılan çalışmaları inceleyen AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, biçki- dikiş, kuaförlük ve pastacılık kursunun yanı sıra bilimsel atölyelerde verilen hizmetler hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediyesinin fiziksel yatırımlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve eğitim hizmetleri neticesinde Kiltepe mahallesinin artık daha farklı bir kimliğe büründüğünü ifade eden Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş, " Yeşilyurt Belediye Başkanımızın talimatları neticesinde Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi gibi özel bir projenin mahallemize kazandırılmış olmasından bizler gurur duyuyoruz, çok sevinçliyiz. Her yaştan vatandaşımız buraya gelerek açılan kurslardan faydalanıyor ve yeteneklerini geliştiriyor. Burayla ilgili belirlenen bin kursiyer hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz. Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşilyurt'un kültürel ve sanatsal vizyonunu geliştirecek projelerini Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi gibi özel bir yatırımla daha iyi bir noktaya taşıdıklarını söyledi.

Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde açılan sanatsal, kültürel ve bilimsel kurslardan faydalanan kursiyer sayısını bine çıkartmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Çınar, " 20 farklı alanda açtığımız kurslarımıza ilk etapta 300'e yakın vatandaşımız kayıt yaptırdı, bizler bu sayıyı bine çıkarmayı hedefliyoruz. Sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal kurslarımıza hem mahalle sakinlerimiz hem de kentimizin farklı bölgelerinden gelen vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Kültürel yatırımlara örnek gösterilecek bir anlayışa sahip buradaki eğitim merkezimiz çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Kiltepe ve çevre mahallelerimizin sosyal ve kültürel yapısı bu tür insan odaklı yatırımlarımız neticesinde daha güzel bir seviyeye çıkmaya başladı. Erdem Okulumuzdan bilimsel atölyelere, tekstil ve kuaförlük kursundan pastacılık kursuna kadar farklı alanlarda bir çok eğitim hizmetlerinin sunulduğu eğitim ve yaşam merkezimizin hizmete girmesi bu bölgeye farklı bir dinamizm getirdi.Buradaki eğitim hizmetlerinden yararlanan hemşehrilerimizin sevincini ve mutluluğunu gördükçe bizlerde ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Beklentilerimizin üzerinde bir kayıt dönemi yaşadık, inşallah bu sayıyı daha fazla artırmak içinde elimizden gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.

Kültürel hizmetlere verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediyesini tebrik eden AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır,"Belediye Başkanımız ve mesai arkadaşlarının büyük gayretleri neticesinde Kiltepe mahallemizde hizmete sunulan Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi, bu bölgenin sosyal ve kültürel dönüşümüne önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Kiltepe mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra bu bölgedeki diğer mahalle sakinlerinin de faydalandığı çok güzel bir eğitim merkezinin hizmete girmesi hepimizi mutlu etmiştir.İlk etapta açılan kurslara 300'e yakın bir katılımın olması bu bölgenin böylesine güzel bir yatırıma ihtiyaç duyduğunun açık bir göstergesidir. Vatandaşlarımızın ilettikleri talepleri gerçeğe dönüştürüp,modern ve nitelikli bir yaşam merkezini buraya kazandıran Yeşilyurt Belediyesinin kültürel, sanatsal ve bilimsel anlamdaki çalışmalara verdiği önem takdire şayandır. Belediye Başkanımızı ve ekiplerini kültürel hizmetlere verdikleri önem ve duyarlılıktan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinin sunduğu hizmetlerle Malatya'nın kültürel ve sanatsal değerlerinin bugünden geleceğe taşınmasında önemli bir misyon üstleneceğini de sözlerine ekleyen Milletvekili Çakır, " Binanın iç ve dış tasarımı, kurs alanlarının organizasyonu, sınıfların tertibi, düzeni ve sunulan kaliteli hizmetler, bu yönde yapılacak yatırımlara örneklik gösterilecek bir seviyede olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bölgemizin sosyal gelişimine ciddi katkılar sunacak olan buradaki eğitim merkezimizin kültürel değerlerimizin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına güzel bir misyon yüklenmesi de ayrıca kıymetli ve değerlidir. Kuaförlük kursundan yemek ve pastacılık kursuna, kadınlarımıza yönelik tekstil kursundan Erdem Okuluna, bilimsel atölyelerden drone sınıflarına kadar 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap eden kültürel, bilimsel ve sanatsal kursların modern ve konforlu bir ortamda vatandaşlarımıza ulaştırılması, Malatya'nın kültürel vizyonun gelişmesine büyük değerler katacaktır. Burada açılan bilimsel atölyelerden yararlanan çok sayıda gencimizin TEKNOFEST yarışmalarında kentimizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz. Kurslara büyük ilgi gösteren kadınlarımızın meslek edindirme kursları sayesinde hem el sanatlarını yaşatmaları hem de farklı iş kollarında yeteneklerini geliştirip ev bütçelerine katkı sunmaları ayrıca önemlidir. Çocuklarımızın güzel ve modern bir anlayışla dizayn edilmiş sınıflarda güzel ve kalıcı eğitimlere tabi tutulmaları gelecek nesillerimizin iyi ortamlarda yetişmesine önemli katkılar sunacaktır. Tabii ki bu tür insan odaklı yatırımları başarıyla sürdürmek inançlı ve gönüllü kadrolarla oluyor.Burada açılan farklı alanlardaki kurslar için çok güzel ortam hazırlayan Yeşilyurt Belediyemizin kentimizde bu alanda çalışmalar yapan kamu ve kurumlarla işbirliği yapması, koordineli çalışıp uyumlu bir anlayışla burayı yönetmesi başarılı çalışmaların ortaya çıkmasına vesile oluyor. Hiç şüphesiz; insana yapılan yatırım bütün hizmetlerin önündedir. Kursiyerlerimizin böylesine nezih bir ortamda sunulan kurslarımıza büyük bir heyecanla gelmeleri, teorik ve pratik dersleri dikkatlice takip etmeleri ve yeteneklerini geliştirmek için ortaya bir çaba ve emek koymaları her türlü takdirin üzerindedir. İnşallah bu tür kültürel mekanlarımızın sayısı hızla artar, bizlerde üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Malatya'mızın kültürel yatırımlarda yakaladığı başarı seviyesi bu tür mekânlar sayesinde çok net gözüküyor. Kentimizin kültürel hayatına önemli değerler kazandıracak olan bu merkezin hizmete girmesini sağlayan başta Yeşilyurt Belediyemiz olmak üzere katkı sunan tüm kurumlarımıza ve usta öğreticilerimize teşekkür ederken, kursiyerlerimize de başarılar diliyorum." diye konuştu.

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