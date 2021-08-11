Malatya itfaiyesi 35 tonluk tankeriyle Manavgat yangınının söndürülmesine katkı sağladı
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Malatya itfaiyesi 35 tonluk tankeriyle Manavgat yangınının söndürülmesine katkı sağladı

Malatya itfaiyesi 35 tonluk tankeriyle Manavgat yangınının söndürülmesine katkı sağladı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde söndürülen orman yangını için AFAD koordinesinde 3 personel ile 35 tonluk su tankerini görevlendirdiklerini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde söndürülen orman yangını için AFAD koordinesinde 3 personel ile 35 tonluk su tankerini görevlendirdiklerini söyledi.

Acar, AA muhabirine, Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP), AFAD tarafından koordine edildiğini kendilerinin de bu sisteme dahil olduğunu anlattı.

AFAD İl Müdürlükleri aracılığıyla kendilerinden talep edilen personel ve araçların Antalya Manavgat'ta meydana gelen yangına gönderdiklerini bildiren Acar, yangınların ülkenin ciğerlerini yaktığını belirtti.

Manavgat yangınında en büyük sıkıntının su takviyesi olduğunun kendilerine iletildiğini aktaran Acar, "Bir tane 35 ton kapasiteli tankerimiz vardı, onu istediler. Bu tankerin faydası nedir, orman itfaiyesini ait araçlar 3-5 tonluk ile 4x4 araçlar var 300 litre su alıyor. Bu araçların su alım noktalarını kısalttık. Bizim aracımız helikopterlerin su aldığı havuzlara su takviyesi yaparak, ekiplerimiz 9 gün boyunca yangının söndürülmesine katkı sağladı." ifadelerinin kullandı.

"Türkiye bir bütündür, Manavgat'ta yanan ormanda bizim ormanımız, Malatya'da yanan orman da bizim." diyen Acar, şöyle devam etti:

"Devlet bütün kurumlarıyla oradaydı, bizim diğer ekipler TAMP kapsamında kendi bölgemizdeki riskleri göğüslemek için hazır tutuluyordu. Manavgat'taki yangın söndürüldü, inşallah tekrarı olmaz. Ormanlar bizim geleceğimiz, ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Devletimiz oraları eski halinden daha güzel bir hale getirecek. Küresel ısınma herkesin kabul ettiği bir gerçek, artık yağan yağmurlar da eski şiddetinde yağmıyor. Yağan yağmurlar felakete dönüşüyor, bizim artık bu felakete dönme ihtimalinin göz önüne alarak, itfaiye teşkilatlarımızı ve kurtarma ekiplerimizi yeniden dizayn etmemizin gerektiğine inanıyorum."

İtfaiye eri Asef Öner, Manavgat'taki orman yangınların müdahale için görevlendirildiklerini hatırlatarak, yaklaşık 9 saatlik yolculuğun ardından yangın yerine ulaştıklarını söyledi.

İlk gün Belen Köyü'nde yangınla mücadele eden araçlara su takviyesinde bulutlarını dile getirin Öner, "Ekiplere ve helikopter havuzlarına 35 tonluk aracımızla su taşıdık. Orman yangını felaket bir şey, kozalakların 200 metre uzağa fırlayarak yangını sıçrattığını gördük. Ağaçlar alttan değil de üstten yanarak dibe doğru sirayet ettiğini gördüm." diye konuştu.

İtfaiye eri Uğur Çetinkaya da Manavgat'taki yangında kendilerini üzen çık sayıda olaya tanıklık ettiklerini ancak yangının söndürülmesi için gayret gösterdiklerini kaydederek, "Türkiye'nin bütün itfaiye teşkilatı oradaydı, yangına müdahale ettik. Rüzgarın etkisiyle farklı bölgelerde çıkan yangınlar işimizi sora soktu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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