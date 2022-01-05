Bilal Erdoğan, Malatya'da

MALATYA (DHA) - TÜRKİYE Gençlik Vakfı ( Tügva ) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Maalesef bu ülkenin geleceğini kendi tarihi, kendi kimliği üzerine inşa etmek isteyen hangi kurum varsa hedefe koyuyorlar" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir TÜGVA Malatya İl Temsilciliği binasının açılışına katıldı. Erdoğan, TÜGVA'nın Malatya'da gençlerin hoşça vakit geçirebileceği mekanlar oluşturduğunu, anne babaların çocuklarını TÜGVA'ya emanet ederken gözlerinin arkada kalmadığını, çocukların burada kitap okuma grupları oluşturduğunu ve sportif, kültürel aktivitelerin içinde olduklarını belirterek, bilimsel merakı olan gençlerin projelerde yer aldığını, 3 boyutlu yazıcı ile tanıştıklarını, kendi tasarladıkları objeleri 3 boyutlu yazıcıdan çıkardıklarını ve TEKNOFEST yarışmalarına katıldıklarını söyledi.