Malatya'da CHP'lilerden OHAL'e karşı oturma eylemi

Malatya'da, CHP tarafından 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi

düzenlendi.

Soykan Parkı'ndaki eyleme CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'in yanı sıra Saadet Partisi (SP), İYİ Parti, Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Vatan Partisi, KESK Şubeler Platformu, İnsan Hakları Derneği (İHD), Pir Sultan Abdal Derneği ve Alevi Yurttaşlık Platformu temsilcileri ile Arguvan ve Hekimhan belediye başkanları katıldı. CHP İl Başkanı Enver Kiraz, oturma eylemi öncesi basın açıklamasını okudu. Anayasa değişikliği referandumunun üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan Kiraz, "15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL altında gidilen referandum, meşruiyet olmayan rejim değişikliğini ülkemize dayatmıştır. Sivil darbe ortamında 'evet' demenin devletin tüm kurumlarıyla desteklendiği, 'hayır' demenin ise adeta yasaklandığı bir dönem yaşanmıştır" dedi. OHAL'in 21 aydır sürdürüldüğünü kaydeden Başkan Kiraz, "Demokrasiye ve hukuk sistemine yönelik saldırı halini alan OHAL rejimi; insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK'lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasbedilmiştir. Türkiye'yi 'tek tip'e sokmak için sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, meslek oda ve birliklerine yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir" diye konuştu. Grup üyeleri, oturma eyleminin ardından dağıldı.